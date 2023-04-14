Ростовский врач рассказал, как диспансеризация поможет сохранить здоровье

У нас реализуется национальный проект «Здравоохранение», где есть раздел «борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В его рамках мы должны достигнуть общественно значимого результата по доступности диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Важно эту патологию выявить на ранней стадии, опираясь на факторы риска и начальные симптомы гипертонической болезни, стенокардии — заболеваний впоследствии приводящим к серьезным нарушениям кровообращения, к инфарктам и инсультам. И такие пациенты у нас в городе по очень короткому пути получают сегодня максимально качественную и высокотехнологичную помощь. Например, выявили стеноз сосуда у пациента при плановой или экстренной коронарографии — и тут же подготовленная бригада может поставить стент на суженный кровеносный сосуд или применить другие технологии. А затем в течение двух лет в поликлинике без всяких бюрократических проволочек, человек будет получать бесплатные медикаменты. И такие пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашей поликлинике получили медицинскую услугу в рамках диспансерного наблюдения на 100%.