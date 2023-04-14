Ростовский врач рассказал, как диспансеризация поможет сохранить здоровье

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Ведь записаться на прием к врачу или на прохождение диспансеризации теперь можно всеми существующими способами — через сайт поликлиники, Госуслуг, по телефону или с помощью кол-центра. Такая организация цифрового контура стала возможна благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
Большое внимание в поликлинике уделено профилактическим мероприятиям. Как профилактика помогает сохранить и укрепить здоровье ростовчан, почему важна диспансеризация, рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta главный врач поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов.
- Игорь Константинович, пандемия коронавируса внесла некую сумятицу с приостановкой диспансеризации. Какова ситуация сегодня?
Диспансеризация, как эффективный механизм профилактики и сохранения здоровья человека, существует очень давно. И она на практике доказала свою эффективность. Сейчас, после борьбы с эпидемией коронавируса, мы начинаем активно восстанавливать и развивать наши профилактические компетенции. Нового ничего делать не придется. В середине нулевых, когда менялось медицинское законодательство, был утвержден закон об охране здоровья граждан. И поступательно его положения внедряются в жизнь. Закон затрагивает все направления в деятельности медиков. Есть и положения, регламентирующие действия нашего населения.
Например, сейчас в нашей поликлинике, мы активнее работаем с населением, объясняя всю важность профилактики болезней, прохождения диспансеризации. Размещаем информационно-агитирующие материалы на сайте, в соцсетях, в своих помещениях. Подготовлены кадры, кабинеты, оборудование, программное обеспечение, рабочие места, проведена теоретическая подготовка персонала, пошагово расписаны действия каждого медработника, от регистратора до главврача. И главное всё это работает, планы реализуются. И, конечно, регулярно выявляем заболевания на ранней стадии.
— Чем сегодня отличается диспансеризация?
С 2017 года в медицинских организациях внедряется и во многом реализована новая модель. Она подразумевает оптимизацию отношений человека и медицины. Это значит, что, обратившись в поликлинику для профилактических мероприятий, человек в максимально короткий срок, по понятному маршруту, в комфортных условиях получает полную информацию о состоянии своего здоровья и важные рекомендации, как его сохранить или восстановить.
Нашим пациентам можно даже не записываться на прием к врачу. Достаточно прийти с паспортом в поликлинику, и в течение двух дней пройти углубленное обследование — диспансеризацию. Напомню, что для взрослого населения до 40 лет диспансеризация проводится раз в три года. А людям после сорока — каждый год.
Еще есть и профилактические осмотры, когда человек приходит к врачу, озаботившись состоянием своего здоровья. В отличие от диспансеризации, профосмотры проводятся каждый год. Профосмотр — это скрининг больших групп населения, диспансеризация (дословно «деление на группы») — целевое исследование отдельных групп населения для определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения.
- Многие ростовчане считают диспансеризацию бесполезной тратой времени. Так ли это на самом деле?
Безусловно, есть и противники диспансеризации. Они считают, что нет надобности тратить время и деньги на обследование здоровых людей. Но в официальной медицине есть такое понятие — «условно здоровый». Это человек, который не испытывает никаких симптомов заболеваний, считая себя здоровым. Но надо понимать, что полностью здоровых людей нет. Научные споры о важности диспансеризации и профосмотров давно уже прошли. В качестве доказательства приведу примеры. Помните ядерные удары в Японии? Когда радиоактивное заражение территорий привело к массовому развитию онкологических заболеваний, с высоким уровнем смертности. И тогда они стали всех обследовать на онкозаболевания. Диагностика онкопатологий позволила излечить многих на ранних стадиях.
Другой пример — СССР где было организовано лучшее в мире, по мнению ВОЗ, диспансерное наблюдение населения. Целенаправленная работа привела к снижению заболеваемости, смертности, увеличению рождаемости. Изменили законодательство в сторону здорового образа жизни. Таким образом, были достигнуты замечательные результаты. Эти примеры наглядно показывают, насколько серьезно профилактические меры влияют на качество здоровья и уровень жизни населения. Диспансеризация позволяет на ранних этапах выявить развитие болезни. Вылечить недуг, или существенно замедлить его развитие, улучшив качество жизни человека.
Например, в 40-50 лет люди становятся склонными к развитию сахарного диабета второго типа. Сахарный диабет, как правило, выявляют на ранней стадии, пациент начинает регулярно посещать доктора, проверять и контролировать свое здоровье. А также, на постоянной основе получает медикаменты, которые при такой патологии выдают бесплатно. Взаимодействие с медициной позволяет человеку сохранять и поддерживать высокое качество жизни, работать в соответствии со своими предпочтениями, максимально снизив возможности развития осложнений. Как следствие — пациенты с сахарным диабетом живут дольше своих сверстников. Поэтому постулат простой - ходишь к доктору, лечишься и долго живешь. Тоже самое касается и ряда других заболеваний, в числе которых — сердечно-сосудистые и онкологические.
- Какую помощь могут оказать в поликлинике при сердечно-сосудистых заболеваниях?
У нас реализуется национальный проект «Здравоохранение», где есть раздел «борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В его рамках мы должны достигнуть общественно значимого результата по доступности диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Важно эту патологию выявить на ранней стадии, опираясь на факторы риска и начальные симптомы гипертонической болезни, стенокардии — заболеваний впоследствии приводящим к серьезным нарушениям кровообращения, к инфарктам и инсультам. И такие пациенты у нас в городе по очень короткому пути получают сегодня максимально качественную и высокотехнологичную помощь. Например, выявили стеноз сосуда у пациента при плановой или экстренной коронарографии — и тут же подготовленная бригада может поставить стент на суженный кровеносный сосуд или применить другие технологии. А затем в течение двух лет в поликлинике без всяких бюрократических проволочек, человек будет получать бесплатные медикаменты. И такие пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашей поликлинике получили медицинскую услугу в рамках диспансерного наблюдения на 100%.
- Можно ли сегодня, после пандемии коронавируса, говорить о сохранении высокой продолжительности жизни ростовчан?
До эпидемии у нас наблюдался стабильный рост продолжительности жизни. Думаю, что скоро, в ближайшие год-два, мы снова вернемся к этим цифрам и будем двигаться дальше. Планы для этого определены. Однако не только медики, но и пациенты должны понимать, что нет таблеток, которые могли бы увеличить продолжительность жизни. Это под силу только профилактическим мероприятиям.
Нередко в качестве возражений к прохождению диспансеризации, слышу: «Боюсь, что у меня выявят страшное заболевание». Но этого бояться не стоит. Абсолютно все заболевания успешно лечатся. И даже самые опасные, которые являются причиной инвалидизации и смертности — онкология, инфаркты, инсульты и многие другие — развиваются медленно. Когда их выявляют на ранней стадии, они легко купируются, человеку возвращается здоровье. Поэтому профилактические медосмотры и диспансеризация являются основой на пути для каждого человека, стремящегося к сохранению своего здоровья.