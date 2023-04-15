Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Первоначально отключить отопление планировали 17 апреля, однако появлись прогнозы ухудшения погоды. Тогда сити-менеджер решил провести опрос среди местных жителей и узнать, нужно ли сдвигать сроки отопительного сезона.
В результате 52% респондентов заявили, что еще не готовы жить с холодными батареями. Против высказались 43% горожан, остальных устроил бы любой вариант.
«Как и обещал, принял решение с учетом мнения большинства ростовчан. Сегодня подписал постановление о продлении отопительного сезона до 20 апреля», — прокомментировал Логвиненко.