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В Ростове-на-Дону продлили отопительный сезон до 20 апреля

15 апреля 2023, 12:02
Фото: 1mi
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял решение продлить отопительный сезон, сообщил он в Telegram-канале.

Первоначально отключить отопление планировали 17 апреля, однако появлись прогнозы ухудшения погоды. Тогда сити-менеджер решил провести опрос среди местных жителей и узнать, нужно ли сдвигать сроки отопительного сезона. 

Алексей Логвиненко предложил ростовчанам продлить отопительный сезон
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В результате 52% респондентов заявили, что еще не готовы жить с холодными батареями. Против высказались 43% горожан, остальных устроил бы любой вариант.

«Как и обещал, принял решение с учетом мнения большинства ростовчан. Сегодня подписал постановление о продлении отопительного сезона до 20 апреля», — прокомментировал Логвиненко.

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