На Дону семьи участников СВО получили право первоочередного приема властями

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Решение призвано усилить социальные гарантии для участников специальной военной операции и членов их семей.
Поправки приняли накануне в ходе заседания областного парламента.
«Мы продолжаем нашу последовательную линию расширения прав и социальных льгот мобилизованных, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и членов их семей. Поправками в закон они получат право внеочередного личного приема в органах государственной власти и органах местного самоуправления», - пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко.
Ранее при участии партийной фракции в Ростовской области на бойцов СВО и их семьи распространили право на компенсацию расходов при газификации домовладения.