rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Изображение материала

На Дону семьи участников СВО получили право первоочередного приема властями

19 апреля 2023, 07:43
Фото: ЗСРО
На Дону семьи участников СВО получили право первоочередного приема
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области от «Единой России» обеспечили принятие изменений в областной закон «Об обращениях граждан».

Решение призвано усилить социальные гарантии для участников специальной военной операции и членов их семей.

Поправки приняли накануне в ходе заседания областного парламента.

«Мы продолжаем нашу последовательную линию расширения прав и социальных льгот мобилизованных, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и членов их семей. Поправками в закон они получат право внеочередного личного приема в органах государственной власти и органах местного самоуправления», - пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко.

Ранее при участии партийной фракции в Ростовской области на бойцов СВО и их семьи распространили право на компенсацию расходов при газификации домовладения.

 

 

#Елена Янкевич
Подпишитесь
«Надо идти до конца»: ростовский доброволец Мезинов рассказал о ситуации в зоне СВО
Сегодня, 11:02
Задержанный при даче взятки ростовский прокурор Алексеев был знаком с посредниками
Сегодня, 07:12
«Получат по заслугам»: ростовчане поддержали пересмотр дела экс-замгубернатора Сидаша
Сегодня, 06:45
Зоозащитница рассказала, почему в Ростове объявили охоту на уличных собак
Сегодня, 06:33
Серпентолог Астафьев рассказал, что делать ростовчанам при встрече со змеей
Сегодня, 08:40
«Донской ломбард» оценит ваш капитал онлайн
17 апреля 04:00