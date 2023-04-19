На Дону семьи участников СВО получили право первоочередного приема властями

«Мы продолжаем нашу последовательную линию расширения прав и социальных льгот мобилизованных, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и членов их семей. Поправками в закон они получат право внеочередного личного приема в органах государственной власти и органах местного самоуправления», - пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко.