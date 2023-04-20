Алексей Логвиненко: «Экономический потенциал Ростова продолжит уверенное развитие»

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Участие в форуме «Бизнес-2023: налоги, право, ответственность» приняли глава администрации города Алексей Логвиненко, руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Ростовской области Андрей Мосиенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза, а также представители бизнеса и банковской сферы.
На форуме поднимались и обсуждались самые острые и важные для экономики Ростова-на-Дону вопросы. Подобные мероприятия проходят регулярно и способствуют развитию экономического потенциала, налаживанию диалога между органами власти и предпринимательским сообществом в южной столице.
Как отметил глава администрации города Алексей Логвиненко, положительную динамику сегодня демонстрируют основные экономические показатели. Так, например, по количеству зарегистрированных предпринимателей Ростов-на-Дону занимает лидирующие позиции среди городов-миллионников.
«При общении с предпринимателями убедился, несмотря на внешнее санкционное давление, бизнес Ростова настроен позитивно. Подтверждает это и рост числа самозанятых, их у нас более 68 тысяч, а субъектов МСП зарегистрировано в Ростове свыше 69 тысяч. Предприниматели всегда могут рассчитывать на нашу помощь. Так, услугами Ростовского фонда и муниципального центра развития предпринимательства «Новый Ростов» воспользовались более 4 тысяч человек», - отметил Алексей Логвиненко.
По его словам, в 2022 году индекс промышленного производства достиг 114%, а объем инвестиций в основной капитал составил порядка 170 млрд рублей.
Рекордные темпы роста за последние годы демонстрирует бюджет Ростова-на-Дону. По итогам 2022 года в муниципальную казну поступило около 19 млрд рублей налоговых доходов, которые на 58% сформированы за счет НДФЛ. Впервые городской бюджет превысил 56 млрд рублей.
Добиться таких результатов удалось только благодаря открытому диалогу между администрацией, надзорных и контрольных органов, бизнес-сообщества Ростова-на-Дону, уверен глава администрации города.
«У нас есть все основания полагать, что экономический потенциал столицы Дона продолжит уверенное развитие. Нам есть, куда расти и к чему стремиться», - подчеркнул Алексей Логвиненко.
В рамках форума глава администрации Ростова-на-Дону вручил благодарственные письма представителям банковской сферы за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие города.
В Ростове-на-Дону продолжается регистрация заявок на международный конкурс студенческих проектов «Экономика трансформаций». Студенты 19 вузов уже направили 62 заявки на участие. В проекте примут участие 150 российских и зарубежных вузов, включая студентов из Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и ряда других стран СНГ.