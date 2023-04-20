Алексей Логвиненко: «Экономический потенциал Ростова продолжит уверенное развитие»

«При общении с предпринимателями убедился, несмотря на внешнее санкционное давление, бизнес Ростова настроен позитивно. Подтверждает это и рост числа самозанятых, их у нас более 68 тысяч, а субъектов МСП зарегистрировано в Ростове свыше 69 тысяч. Предприниматели всегда могут рассчитывать на нашу помощь. Так, услугами Ростовского фонда и муниципального центра развития предпринимательства «Новый Ростов» воспользовались более 4 тысяч человек», - отметил Алексей Логвиненко.