Илон Маск сообщил, что пожертвовал Украине 100 млн долларов

Это произошло в результате спора владельца соцсети Twitter Маска с писателем Стивеном Кинг. Автор «Побега из Шоушенка» и других бестселлеров заявил, что Маск должен передать деньги за его «синюю галочку» подтверждения в Twitter украинской благотворительной организации. Маск на это ответил, что он уже пожертвовал Украине 100 миллионов долларов, и спросил Кинга, сколько он писатель направил на помощь этому государству.