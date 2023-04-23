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Илон Маск сообщил, что пожертвовал Украине 100 млн долларов

23 апреля 2023, 20:10
Фото: 1MI
Илон Маск сообщил, что пожертвовал Украине 100 млн долларов
Миллиардер Илон Маск объявил, что пожертвовал Украине 100 миллионов долларов, пишут «Новые известия».

Это произошло в результате спора владельца соцсети Twitter Маска с писателем Стивеном Кинг. Автор «Побега из Шоушенка» и других бестселлеров заявил, что Маск должен передать деньги за его «синюю галочку» подтверждения в Twitter украинской благотворительной организации. Маск на это ответил, что он уже пожертвовал Украине 100 миллионов долларов, и спросил Кинга, сколько он писатель направил на помощь этому государству.

Маск прикрепил к своему твиту сообщение с благодарностью от главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, датированное 24 октября 2022 года. В сообщении Федоров благодарит Маска за предоставление доступа к спутниковому интернет-сервису Starlink в Украине. Компания Маска, SpaceX, которой он владеет, предоставила Киеву около 24 000 станций Starlink.

Синяя галочка подтверждения в Twitter — это платная услуга, которая стоит 8 долларов в месяц. Однако многие знаменитости отказались от подписки, а двумя днями ранее Маск заявил, что он оплачивает подписки некоторых знаменитостей, включая Стивена Кинга.

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#Елена Янкевич#Илон Маск#Стивен Кинг#Twitter#Starlink#SpaceX
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