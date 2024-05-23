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Илон Маск

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2024
Горящий спутник Илона Маска могли увидеть ростовчане в небе над городом
Горящий объект, который жители Ростова-на-Дону увидели в небе над городом, может быть спутником, следует из данных сайта Aerospace.org.
23 мая 2024, 06:50
2023
Илон Маск сообщил, что пожертвовал Украине 100 млн долларов
23 апреля 2023, 20:10

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