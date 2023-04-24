Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Шахтах перебои телерадиосигнала ожидаются в понедельник, 24 числа, в период до 17 часов. Кроме того, 25 апреля, проблемы появятся в слободе Родионово-Несветайская с 10 до 16 часов. В этот же день ограничения будут действовать в населенных пунктах Селивановская и Фомин.
На следующий день перебои могут быть в селах Алексеево-Лозовское, городе Белая Калитва, поселке Горняцкий. А 28 апреля это затронет населенные пункты Первомайское и Титовка.
Причиной являются профилактические работы на оборудовании, которое в результате потребуется отключить. Некоторые работы могут быть отменены из-за плохих погодных условий.
Ранее в регионе уже проводили аналогичные работы.