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Населенные пункты в Ростовской области останутся без телевидения с 24 и по 28 апреля

24 апреля 2023, 08:05
Фото: Robert Anders/cc by/flickr.com
Жители в Ростовской области будут оставаться без ТВ с 24 и по 28 апреля
В Ростовской области запланированы кратковременные отключения трансляции телевизионных каналов в период с 24 по 30 апреля, сообщает РТРС.

В Шахтах перебои телерадиосигнала ожидаются в понедельник, 24 числа, в период до 17 часов. Кроме того, 25 апреля, проблемы появятся в слободе Родионово-Несветайская с 10 до 16 часов. В этот же день ограничения будут действовать в населенных пунктах Селивановская и Фомин.

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На следующий день перебои могут быть в селах Алексеево-Лозовское, городе Белая Калитва, поселке Горняцкий. А 28 апреля это затронет населенные пункты Первомайское и Титовка.

Причиной являются профилактические работы на оборудовании, которое в результате потребуется отключить. Некоторые работы могут быть отменены из-за плохих погодных условий.

Ранее в регионе уже проводили аналогичные работы. 

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