В Шахтах перебои телерадиосигнала ожидаются в понедельник, 24 числа, в период до 17 часов. Кроме того, 25 апреля, проблемы появятся в слободе Родионово-Несветайская с 10 до 16 часов. В этот же день ограничения будут действовать в населенных пунктах Селивановская и Фомин.