Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Перебои с передачей телерадиосигнала могут быть на следующей неделе, с 10 по 16 апреля. Связаны они с проведением профилактических и других работ.
Подробнее с графиком работ можно ознакомиться на сайте РТРС. Так, например, в Новошахтинске они запланированы на 10 апреля с 8.00 до 17.00, а в Новочеркасске - на 11 апреля с 10.00 до 19.00.
Ранее временные работы привели к остановке теле- и радиовещания в Ростовской области с 20 и по 24 марта.