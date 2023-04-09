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Тысячи жителей Ростовской области останутся без радио и телевидения с 10 апреля

9 апреля 2023, 07:28
Фото: 1MI
Тысячи жителей Ростовской области останутся без радио и телевидения в апреле

Телевидение и радио отключат в части Ростовской области с 10 и по 16 апреля

Жители 11 населенных пунктов в Ростовской области временно могут лишиться возможности смотреть телевизор и слушать радио, сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Перебои с передачей телерадиосигнала могут быть на следующей неделе, с 10 по 16 апреля. Связаны они с проведением профилактических и других работ.

Подробнее с графиком работ можно ознакомиться на сайте РТРС. Так, например, в Новошахтинске они запланированы на 10 апреля с 8.00 до 17.00, а в Новочеркасске - на 11 апреля с 10.00 до 19.00.

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Ранее временные работы привели к остановке теле- и радиовещания в Ростовской области с 20 и по 24 марта.

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#Общество#Ростовская область#Новошахтинск#Новочеркасск#Телевидение в Ростовской области#Перебои радиовещания в Ростовской области
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