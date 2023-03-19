Posted Сегодня, 06:00
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Временные неудобства, как объяснили в РТРС, связаны с профилактическими работами. Так, сигнал не будет ловить в пяти населенных пунктах Константиновский района.
В понедельник, 20 марта, проблемы с телевидением могут быть у жителей Нижнекалинова. Перебои могут быть с 11.00 до 17.00 мск. На следующий день, 21 марта, в это же время отключения возможны в хуторе Нижнежуравский.
И также во вторник могут быть проблемы с просмотром телевизионных программ у жителей села Покровское Неклиновского района. Однако происходить это будет с 10.00 до 16.00.
Об остальных проблемах с телевидением можно узнать на сайте РТРС.
Напомним, в конце февраля пресс-служба РТРС предупредила о возможных проблемах с передачей телесигнала в Ростовской области из-за солнечной активности.