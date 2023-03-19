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Published Сегодня, 06:00

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Updated Сегодня, 06:02

Тысячи жителей Ростовской области останутся без радио и телевидения в марте

19 марта 2023, 06:00
Фото: 1MI

Работа ТВ и радио будет частично остановлена в Ростовской области с 20 и по 24 марта

В некоторых населенных пунктах Ростовской области с 20 по 26 марта может пропасть телерадиосигнал, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Временные неудобства, как объяснили в РТРС, связаны с профилактическими работами. Так, сигнал не будет ловить в пяти населенных пунктах Константиновский района. 

В понедельник, 20 марта, проблемы с телевидением могут быть у жителей Нижнекалинова. Перебои могут быть с 11.00 до 17.00 мск. На следующий день, 21 марта, в это же время отключения возможны в хуторе Нижнежуравский.

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И также во вторник могут быть проблемы с просмотром телевизионных программ у жителей села Покровское Неклиновского района. Однако происходить это будет с 10.00 до 16.00.

Об остальных проблемах с телевидением можно узнать на сайте РТРС.

Напомним, в конце февраля пресс-служба РТРС предупредила о возможных проблемах с передачей телесигнала в Ростовской области из-за солнечной активности.

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#Общество#ТВ и радио#Ростовская область
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