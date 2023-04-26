Лидер «Единой России» Дона Александр Ищенко: Северу области нужна достойная поддержка

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
Он подал документы для личного участия в предварительном голосовании, через которое дончане выберут будущих кандидатов от «Единой России» в областной парламент.
Александр Ищенко будет участвовать в отборе кандидатов по региональной группе номер 1, в которую входят 9 северных районов Ростовской области. С ними у главы парламента Дона связана история семьи.
«Эта земля для меня близка. В свое время, в 40-х, 50-х годах XX века в станице Мигулинской жили и работали мои дедушка, бабушка. В годы Великой Отечественной войны мой отец в 6-летнем возрасте вместе с моей бабушкой спасались от немецко-фашистских захватчиков, вместе с нашими частями Красной Армии уходили на юго-восток. И в моей памяти живы эти долгие, яркие рассказы о том, что было в те годы», - рассказал Александр Ищенко сразу после подачи документов.
Он отметил, что на севере области очень развито сельское хозяйство, и аграрной сфере должно уделяться особенное внимание.
«По сути, сельские районы Дона – кормильцы не только Ростовской области, но и всей страны, учитывая, какой урожай зерновых каждый год собирает донская земля», - подчеркнул Александр Ищенко.
Достойная поддержка областного и федерального уровней необходима и социальной сфере села, убежден председатель Законодательного Собрания.
«Очевидно, что именно эти акценты должны стать главными в ходе предварительного голосования», - отметил Александр Ищенко.
К слову, о стремлении жителей северных районов Дона к позитивным переменам говорит их высокая активность при формировании народной программы «Единой России».
«Здесь было выдвинуто более 7 тысяч предложений. Нам уже есть что сказать о результатах её выполнения именно по северу области», - сообщил Александр Ищенко.
Глава донской «Единой России» обратил внимание, что процедура предварительного голосования позволяет обсудить с избирателями самые разные вопросы, и услышать мнение людей.
«Для того чтобы обеспечить качественное развитие инфраструктуры в сельских районах Ростовской области, «Единая Россия» будет выставлять сильную команду. Уверен, она сможет предложить такие перспективы развития каждой территории, конкретного округа и в целом всей области, что позволит партии получить высокую поддержку жителей», - заключил Александр Ищенко.
Предварительное голосование «Единой России» в Ростовской области пройдет с 22 по 28 мая, информация о процедуре есть на pg.er.ru.