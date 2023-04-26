Лидер «Единой России» Дона Александр Ищенко: Северу области нужна достойная поддержка

«Эта земля для меня близка. В свое время, в 40-х, 50-х годах XX века в станице Мигулинской жили и работали мои дедушка, бабушка. В годы Великой Отечественной войны мой отец в 6-летнем возрасте вместе с моей бабушкой спасались от немецко-фашистских захватчиков, вместе с нашими частями Красной Армии уходили на юго-восток. И в моей памяти живы эти долгие, яркие рассказы о том, что было в те годы», - рассказал Александр Ищенко сразу после подачи документов.