Светлана Мананкина: Компенсация за ЖКУ специалистам села должна быть беззаявительной

«В Ростовской области учителя, воспитатели, медики, работники культуры, соцработники, которые живут и работают в сельской местности, получают компенсации за оплату жилищно-коммунальных расходов. Всего больше 63 тысяч человек пользуются этой льготой, у нас в бюджете 2023 года на это предусмотрено 2 млрд 754 млн рублей. Однако для получения компенсации требуются оригиналы оплаченных квитанций. Причем предъявлять их в соцзащите или МФЦ должен непосредственно льготник. Если оригиналов платежных документов нет, то нет и полагающейся по закону компенсации. Согласитесь, так быть не должно. Органы соцзащиты должны получать данные о платежах напрямую от организаций, ведущих расчеты по оплате ЖКУ. Причем в электронном виде. И самостоятельно, без личного участия льготника и лишней бумажной волокиты, рассчитывать размер компенсации», - рассказала Светлана Мананкина.