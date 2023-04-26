Светлана Мананкина: Компенсация за ЖКУ специалистам села должна быть беззаявительной

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
С такой инициативой выступила зампредседателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по образованию Светлана Мананкина по поручению фракции «Единая Россия».
Предложение она озвучила на расширенном заседании регионального Правительства.
«В Ростовской области учителя, воспитатели, медики, работники культуры, соцработники, которые живут и работают в сельской местности, получают компенсации за оплату жилищно-коммунальных расходов. Всего больше 63 тысяч человек пользуются этой льготой, у нас в бюджете 2023 года на это предусмотрено 2 млрд 754 млн рублей. Однако для получения компенсации требуются оригиналы оплаченных квитанций. Причем предъявлять их в соцзащите или МФЦ должен непосредственно льготник. Если оригиналов платежных документов нет, то нет и полагающейся по закону компенсации. Согласитесь, так быть не должно. Органы соцзащиты должны получать данные о платежах напрямую от организаций, ведущих расчеты по оплате ЖКУ. Причем в электронном виде. И самостоятельно, без личного участия льготника и лишней бумажной волокиты, рассчитывать размер компенсации», - рассказала Светлана Мананкина.
Предложение вице-спикера парламента Дона поддержал Губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев . Он согласился с необходимостью ликвидации бюрократических препон в этом вопросе и поручил внедрить новый упрощенный механизм выплаты компенсаций в максимально короткие сроки.
Также задача повышения качества жизни в сельских территориях отражена в народной программе «Единой России», в наполнении которой активно участвовали жители Ростовской области.