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Светлана Мананкина: Компенсация за ЖКУ специалистам села должна быть беззаявительной

26 апреля 2023, 11:29
Фото: Законодательное Собрание Ростовской области
Упростить процедуру получения компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг для сельских специалистов в бюджетной сфере.

С такой инициативой выступила зампредседателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по образованию Светлана Мананкина по поручению фракции «Единая Россия».

Предложение она озвучила на расширенном заседании регионального Правительства.

«В Ростовской области учителя, воспитатели, медики, работники культуры, соцработники, которые живут и работают в сельской местности, получают компенсации за оплату жилищно-коммунальных расходов. Всего больше 63 тысяч человек пользуются этой льготой, у нас в бюджете 2023 года на это предусмотрено 2 млрд 754 млн рублей. Однако для получения компенсации требуются оригиналы оплаченных квитанций. Причем предъявлять их в соцзащите или МФЦ должен непосредственно льготник. Если оригиналов платежных документов нет, то нет и полагающейся по закону компенсации. Согласитесь, так быть не должно. Органы соцзащиты должны получать данные о платежах напрямую от организаций, ведущих расчеты по оплате ЖКУ. Причем в электронном виде. И самостоятельно, без личного участия льготника и лишней бумажной волокиты, рассчитывать размер компенсации», - рассказала Светлана Мананкина.

Предложение вице-спикера парламента Дона поддержал Губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев . Он согласился с необходимостью ликвидации бюрократических препон в этом вопросе и поручил внедрить новый упрощенный механизм выплаты компенсаций в максимально короткие сроки.

Также задача повышения качества жизни в сельских территориях отражена в народной программе «Единой России», в наполнении которой активно участвовали жители Ростовской области.

 

#Елена Янкевич
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