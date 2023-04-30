Соседи семьи утверждают, что ничего подозрительного не слышали. Допросить отца следователи пока не могут, так как он все еще находится под воздействием веществ. Мать же утверждает, что утром кто-то позвонил в дверь, в глазок она увидела мужчину, похожего на мужа. Последующих событий она не помнит, так как потеряла сознание. Очнувшись, ни мужа, ни ребенка она не нашла.