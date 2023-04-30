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Труп пропавшего пятимесячного младенца в Ростове нашли в морозилке

30 апреля 2023, 06:23
Фото: 1MI
В Ростове родителей подозревают в убийстве новорожденного
В Ростове найден труп 5-месячного ребенка, подозреваемыми в его убийстве проходят родители малыша, пишут СМИ.

В Ростове следователи в одной из квартир нашли изувеченный труп пятимесячного ребенка. Он лежал в морозильной камере. Квартира принадлежит родителям малыша. Ранее они сами обратились в полицию с заявлением о его пропаже.

161.ру уточняет, что пока правоохранители задержали только отца ребенка, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Мама новорожденного также была не в себе. Она кричала, что ребенка у нее украли. Однако полиция сразу обнаружила тарелки с останками малыша.

Соседи семьи утверждают, что ничего подозрительного не слышали. Допросить отца следователи пока не могут, так как он все еще находится под воздействием веществ. Мать же утверждает, что утром кто-то позвонил в дверь, в глазок она увидела мужчину, похожего на мужа. Последующих событий она не помнит, так как потеряла сознание. Очнувшись, ни мужа, ни ребенка она не нашла.

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Также уточняется, что семья считалась благополучной, родители регулярно водили ребенка к врачам, их психическое здоровье ранее не вызывало сомнений.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Родителям малыша грозит до 20 лет лишения свободы.

Официальных подробностей дела от СК РФ по Ростовской области пока не поступало.

Ранее в Ростове-на-Дону перед судом предстала женщина, убившая новорожденного внука.

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