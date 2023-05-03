rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Изображение материала

Мужчину убило током во время монтажа наружной рекламы в Ростовской области

3 мая 2023, 15:17
Фото: 1MI
Мужчину убило током во время установки наружной рекламы в Ростовской области
В поселке Каменоломни мужчина погиб от удара током во время монтажа наружной рекламы, рассказали в Следственном комитете России по Ростовской области.

В Ростовской области следователи назначили проверку по факту гибели 50-летнего мужчины от удара током. Трагический инцидент произошел в поселке Каменоломни. Мужчина был сотрудником коммерческой фирмы и занимался установкой рекламной конструкции. Во время работы он задел высоковольтную линию электропередачи. Удар током убил мужчину мгновенно.

Подростка убило током во время сбора вишни в Таганроге
Узнать подробнее

Сейчас специалисты изучают место происшествия и опрашивают свидетелей. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее пятилетнего мальчика убило током от старого холодильника в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростове гулявшего по Пушкинской пса убило током на газонеПенсионера убило током от висящего провода в РостовеДвухлетнего ребенка убило током в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Происшествие#Гибель от тока в Ростовской области#Происшествия#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области недосчитались бедных и ищут виновных в гибели подростка
Сегодня, 15:23
В деле об аксайских рынках в Ростовской области заменили судью
Сегодня, 15:20
«Плач матерей»: почему в Ростовской области началась борьба с дифтерией
Сегодня, 13:01
Урбанист Зайцев рассказал, что могло спасти 80-летнюю учительницу от гибели в Ростове
Сегодня, 15:11
Ростовский депутат Бородай заявил, что инфоцыгане должны спонсировать СВО
Сегодня, 12:37