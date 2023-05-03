В Ростовской области следователи назначили проверку по факту гибели 50-летнего мужчины от удара током. Трагический инцидент произошел в поселке Каменоломни. Мужчина был сотрудником коммерческой фирмы и занимался установкой рекламной конструкции. Во время работы он задел высоковольтную линию электропередачи. Удар током убил мужчину мгновенно.