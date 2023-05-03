Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В Ростовской области следователи назначили проверку по факту гибели 50-летнего мужчины от удара током. Трагический инцидент произошел в поселке Каменоломни. Мужчина был сотрудником коммерческой фирмы и занимался установкой рекламной конструкции. Во время работы он задел высоковольтную линию электропередачи. Удар током убил мужчину мгновенно.
Сейчас специалисты изучают место происшествия и опрашивают свидетелей. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее пятилетнего мальчика убило током от старого холодильника в Ростовской области.