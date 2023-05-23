Алексей Логвиненко принял участие в торжественной линейке в честь Последнего звонка

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В этот день глава городской администрации Алексей Логвиненко лично поздравил с окончанием обучения учащихся Классического лицея № 1 — одного из самых востребованных общеобразовательных учреждений нашего города.
Лицей давно закрепил за собой статус одного из лучших учебных заведений. Он входит в ТОП-100 лучших школ России, 20 лучших школ Южного федерального округа и включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». В этом году это образовательное учреждение и вовсе стало победителем городского проекта «Математическая вертикаль».
На торжественной линейке присутствовали выпускники и их родители. Ребята благодарили учителей подготовленными номерами и обещали не забывать о месте, где получили «путевку» во взрослую жизнь. Также выпускники обратились к младшим лицеистам. Они передали им «Факел знаний» и пожелали приумножать и беречь традиции лицея.
К выпускникам лицея с напутственными словами обратился и глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Дорогие выпускники! Впереди экзамены, получение аттестата и долгожданный выпускной бал. Эта чудесная пора жизни! Ставьте перед собой амбициозные цели и будьте уверены в своих силах! Новых побед и новых свершений вам, — отметил Алексей Логвиненко. — Поздравления в этот день адресую также педагогам и родителям, которые не могли сдержать слез радости и светлой грусти на празднике. Именно они вложили в своих детей и учеников частицу души, поддерживали на протяжении всех школьных лет. Желаю всем здоровья, благополучия и добра! Конечно же, по доброй традиции юные ростовчане закружили в школьном вальсе по родному лицейскому двору.
Закончилось торжественное мероприятия традиционным вальсом выпускников, который прошел в лицейском дворе.
Стоит напомнить, что сегодня последний звонок прозвенит для более 15 тысяч выпускников Ростова-на-Дону. За годы учебы юные ростовчане достойно проявили себя в науке, спорте и творчестве. Около 600 выпускников в этом году претендуют на звание медалиста, а 971 старшеклассник уже награжден знаком «Отличник ГТО».
Ранее RostovGazeta рассказывала как глава Администрации города Алексей Логвиненко встретился с обеспокоенными жителями микрорайона Левенцовский. Их волновал вопрос устройства детей-первоклассников в школу № 115. Глава администрации Ростова-на-Дону прояснил ситуацию и успокоил родителей.