Алексей Логвиненко принял участие в торжественной линейке в честь Последнего звонка

Стоит напомнить, что сегодня последний звонок прозвенит для более 15 тысяч выпускников Ростова-на-Дону. За годы учебы юные ростовчане достойно проявили себя в науке, спорте и творчестве. Около 600 выпускников в этом году претендуют на звание медалиста, а 971 старшеклассник уже награжден знаком «Отличник ГТО».