Алексей Логвиненко: «Креативные индустрии - новый вектор стратегии развития Ростова»

Производственная мощность предприятия составляет 2600 единиц одежды в год. Выходит она под брендами DNK Russia и DNK Kids. На производстве трудится 120 человек. Все они используют свой творческий потенциал на сто процентов, особенно, когда разрабатывают проекты по культурным кодам различных регионов. В число таких проектов входит и новая коллекция одежды «Ростов-на-Дону».