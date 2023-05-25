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Алексей Логвиненко: «Креативные индустрии - новый вектор стратегии развития Ростова»

25 мая 2023, 11:55
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Сегодня глава городской администрации Алексей Логвиненко в рамках рабочей поездки посетил креативного ростовского производителя ООО «ДНК-РУС». Уже более пяти лет эта компания разрабатывает и производит одежду для взрослых и детей под собственными брендами, которые уже стали узнаваемы.

Производственная мощность предприятия составляет 2600 единиц одежды в год. Выходит она под брендами DNK Russia и DNK Kids. На производстве трудится  120 человек. Все они используют свой творческий потенциал на сто процентов, особенно, когда разрабатывают проекты по культурным кодам различных регионов. В число таких проектов входит и новая коллекция одежды «Ростов-на-Дону».

Алексей Логвиненко отмечает, что драйвером современной экономики выступают креативные индустрии, они же являются и новым вектором стратегии развития Ростова.

- Для поддержки начинающих предпринимателей в сферах производства и креативных индустрий в Ростове действуют льготные программы. Так, Ростовским муниципальным фондом поддержки предпринимательства предоставляются займы по льготным ставкам от 1% до 5% для предпринимателей, у которых с момента регистрации бизнеса еще не прошло 12 месяцев, — рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Его встреча с коллективом ООО «ДНК-РУС» проходила в преддверии Дня российского предпринимательства. Поэтому Алексей Логвиненко лично поздравил основателей компании и вручил им благодарственные письма главы города Ростова-на-Дону за добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие донской столицы.

В завершение торжественной части Алексей Логвиненко пожелал коллективу ООО «ДНК-РУС новых проектов, идей и роста.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как глава городской администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко побывал с рабочим визитом на транспортном предприятии «АТП № 5», где закупили новые автобусы большого класса марки Нефаз. Новые машины будут задействованы на маршрутах Северного жилого массива.

#Елена Янкевич
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