Алексей Логвиненко потребовал проверить все спортивные конструкции в городе

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Глава городской администрации поручил собрать внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принять срочные меры.
Итогами совещания стали несколько решений, среди которых — проверка креплений всех спортивных конструкций, находящихся в открытом доступе, а также ограничение доступа людей на открытые спортивные площадки и стадионы на момент прохождения грозового фронта.
Алексей Логвиненко отметил, что все подведомственные учреждения в короткие сроки получат уведомления о недопустимости проведения массовых мероприятий при опасных метеорологических явлениях, а для родителей будет организовано информирование о недопустимости нахождения детей без присмотра взрослых-родителей или инструкторов - на открытых спортивных площадках.
— Несмотря на то, что сейчас нахожусь в рабочей командировке, постоянно держу связь со своими замами. Дал поручение своему заместителю по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС докладывать в режиме онлайн об обстановке в городе, оперативно ликвидировать последствия непогоды. Прошу уделить особое внимание расчистке ливневок от наносного мусора, листьев, а праздничные мероприятия с участием детей, запланированные на 1 июня, перенести в закрытые помещения , — прокомментировал глава Администрации города Алексей Логвиненко.
В городской администрации добавили, что фестиваль спорта и массовые мероприятия в парках, посвященные Международному дню защиты детей, пройдут в городе только тогда, когда установится солнечная погода. О датах проведения запланированных программ, посвященных Международному дню защиты детей, будет сообщено дополнительно на официальном сайте Администрации города.
Ранее RostovGazeta рассказывала, что развитию ливневого хозяйства в Ростове-на-Дону сегодня уделяется самое пристальное внимание.