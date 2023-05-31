Алексей Логвиненко потребовал проверить все спортивные конструкции в городе

— Несмотря на то, что сейчас нахожусь в рабочей командировке, постоянно держу связь со своими замами. Дал поручение своему заместителю по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС докладывать в режиме онлайн об обстановке в городе, оперативно ликвидировать последствия непогоды. Прошу уделить особое внимание расчистке ливневок от наносного мусора, листьев, а праздничные мероприятия с участием детей, запланированные на 1 июня, перенести в закрытые помещения , — прокомментировал глава Администрации города Алексей Логвиненко.