rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Изображение материала

Алексей Логвиненко потребовал проверить все спортивные конструкции в городе

31 мая 2023, 12:53
Фото: donland.ru
Алексей Логвиненко потребовал проверить все спортивные конструкции в городе
Вновь в донской столице фиксируются неблагоприятные метеоусловия. Сильный дождь, град и шквалистый ветер обрушились на Ростов-на-Дону с 25 мая и по всей видимости не думают прекращаться.

Глава городской администрации поручил собрать внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принять срочные меры. 
Итогами совещания стали несколько решений, среди которых — проверка креплений всех спортивных конструкций, находящихся в открытом доступе, а также ограничение доступа людей на открытые спортивные площадки и стадионы на момент прохождения грозового фронта.

Алексей Логвиненко отметил, что все подведомственные учреждения в короткие сроки получат уведомления о недопустимости проведения массовых мероприятий при опасных метеорологических явлениях, а для родителей будет организовано информирование о недопустимости нахождения детей без присмотра взрослых-родителей или инструкторов - на открытых спортивных площадках. 

— Несмотря на то, что сейчас нахожусь в рабочей командировке, постоянно держу связь со своими замами. Дал поручение своему заместителю по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС докладывать в режиме онлайн об обстановке в городе, оперативно ликвидировать последствия непогоды. Прошу уделить особое внимание расчистке ливневок от наносного мусора, листьев, а праздничные мероприятия с участием детей, запланированные на 1 июня, перенести в закрытые помещения ,  — прокомментировал глава Администрации города Алексей Логвиненко.

В городской администрации добавили, что фестиваль спорта и массовые мероприятия в парках, посвященные Международному дню защиты детей, пройдут в городе только тогда, когда установится солнечная погода. О датах проведения запланированных программ, посвященных Международному дню защиты детей, будет сообщено дополнительно на официальном сайте Администрации города.

Ранее RostovGazeta рассказывала,  что развитию ливневого хозяйства в Ростове-на-Дону сегодня уделяется самое пристальное внимание.

#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове подсчитывают пострадавших на Гребном канале и отменяют мероприятия к 1 июня
Сегодня, 15:11
Урбанист Зайцев объяснил, как защитить Парамоновские склады в Ростове от сноса
Сегодня, 15:47
Из-за ливня движение машин ограничили на улицах Малиновского и Шоссейной в Ростове
Сегодня, 15:36
Власти рассказали о последствиях трагедии на Гребном канале в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:14
Современный ландшафтный дизайн во дворе ЖК «Измаильский экоквартал» в Ростове
Вчера, 09:08
Почта Банк: Наступает лучшее время для открытия вклада
Сегодня, 06:35