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Алексей Логвиненко: «В Ростове завершают проектирование схемы линевой канализации»

15 мая 2023, 16:20
Фото: 1MI
Алексей Логвиненко: В Ростове завершают проектирование схемы линевой канализации
Администрация Ростова-на-Дону взялась за развитие ливневой канализации. В городской администрации отмечают, что развитию ливневого хозяйства сегодня уделяется самое пристальное внимание.

Работа над схемой водоотведения ливневой канализации должна завершиться летом. Этот уникальный документ создается с учетом ландшафтных перепадов местности, а также с учетом особенностей всех 35 водосборных бассейнов.

— Вопросам развития ливневого хозяйства мы уделяем самое пристальное внимание. Сейчас идет проектирование ряда масштабных проектов, которые позволят переломить ситуацию с водоотведением на территории города в лучшую сторону, — подчеркнул глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Как пояснили в городской администрации, проектирование реконструкции системы ливневой канализации Бассейна №1уже началось. Это позволит решить вопросы водоотведения с проблемной территории Советского района и отвода ливневых сточных вод с мкр. Левенцовского.

Фото: 1MI

Данный проект предусматривает не только реконструкцию существующих сетей, но и строительство новых ливневых канализаций на территории Западного жилого массива. Участок строительства располагается в границах улиц Доватора, Жданова, Совхозная, Портовая, Мичурина и Тружеников. Проект также предусматривает строительство локальных очистных сооружений и канализационных насосных станций.

В схему ливневой канализации существующей на территории жилого района предусматривается и включение новых сетей. Это сделано для оптимизации затрат на реализацию проекта, а также сокращения сроков строительства объекта. При этом на отдельных участках предусматривается санация существующих сетей, имеющих дефекты, вызванные длительной эксплуатацией.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Согласно проектной документации, выделяется пять основных этапов строительства. Реализация данного проекта позволит устранить проблемы, связанные с подтоплением в период длительных осадков, отдельных участков городской территории, к которым относятся СНТ «Садовод-Любитель», ул. Малиновского в створе ул. Доватора и многоквартирная жилая застройка в районе ул. Извилистой.

По мнению сотрудников городской администрации, реализация данного проекта позволит улучшить экологическую обстановку ввиду наличия локальных очистных сооружений, очищающих стоки до нормативов, позволяющих производить сброс ливневых сточных вод в реку Мертвый Донец.

Подготовка проектной документации должна быть завершена до конца текущего года. После этого планируется получить положительное заключение государственной экспертизы. Как только это будет сделано, на строительные работы будут выделены деньги.

Алексей Логвиненко подчеркнул, что для контроля хода реализации проектных работ он лично встретится на этой неделе с проектировщиками и ознакомится с каждым пунктом.

Ранее RostovGazeta рассказывала о вопросах, которые рассматривались на плановом пленарном заседании в городской администрации 15 мая. Алексей Логвиненко, вернувшись из отпуска, поднял важные для города темы, среди которых: ямы на городские дорогах, состояние ливневой канализации и разрушение расселенного дома на Кривошлыковском, 4.

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