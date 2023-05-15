Алексей Логвиненко: «В Ростове завершают проектирование схемы линевой канализации»

В схему ливневой канализации существующей на территории жилого района предусматривается и включение новых сетей. Это сделано для оптимизации затрат на реализацию проекта, а также сокращения сроков строительства объекта. При этом на отдельных участках предусматривается санация существующих сетей, имеющих дефекты, вызванные длительной эксплуатацией.