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Глава администрации Ростова Логвиненко рассмотрел обращения жителей

15 июня 2023, 09:50
Фото: пресс-служба Администрации города
Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко провел личный прием жителей города и рассмотрел ряд обращений. Многие из них связаны с благоустройством территорий и ремонтом дорог.

Так, жители улицы Туполева обратились к главе города с просьбой отремонтировать проезд, которым пользуются жители сразу четырех многоквартирных домов и который последний раз ремонтировали более 10 лет назад. Логвиненко заявил, что в текущем году, наконец, выделили средства на ремонт именно внутриквартальных дорог. В том числе он пообещал до 1 сентября отремонтировать и этот проезд.

Граждане, проживающие по улице Мечникова, попросили главу администрации благоустроить двор рядом с домами № 120 и 120в. На выполнение работ нужно 1,9 миллиона рублей. Средства на эти цели уже выделены, осталось провести аукцион среди подрядчиков. По этому адресу планируется заасфальтировать двор, установить светильники на солнечных батареях, парковые диваны с поручнями и деревянными сиденьями, урны. Объект должны сдать к ноябрю.

Фото: пресс-служба Администрации города

Отмечается, что в декабре 2022 года на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в целом по городу выделено 77 миллионов рублей.

Другое обращение касалось освещения дороги в парке 1 Мая. Как отметила жительница города, она гуляет в парке с ребенком вечером, и, несмотря на то что это место красивое и уютное, здесь не хватает освещения. В ответ на это Логвиненко заявил, что в северо-восточной части общественного пространства будут дополнительно установлены 23 торшера на 46 светильников, а также проведут замену восьми старых осветителей на энергоэффективные.

Говоря о ремонте дороги по улице Тарновского-Терлецкого, глава администрации заявил, что договоренности с подрядчиком уже есть, и этот участок — в числе некоторых других должны сдать к августу.

Фото: пресс-служба Администрации города

Во время приема граждан к Алексею Логвиненко обратились мама ребенка, который занимается в детской школе искусств № 7 имени Балаева и имеет ограничения по здоровью. Артем передвигается на инвалидной коляске, а здание школы не приспособлено для маломобильных граждан.

«Нам приходится постоянно во время занятий быть рядом с Артемом, сопровождать его. Поднимать коляску по лестнице, спускать. Можно ли создать в школе безбарьерную среду?» — поинтересовалась мама мальчика.

«В прошлом году разработана сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы на проведение данного вида работ. В апреле выделены деньги, и уже в сентябре Артем сможет передвигаться по школе без посторонней помощи», — сообщил Алексей Логвиненко.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в донской столице ростовские скверы благоустроят с учетом пожеланий горожан. 13 июня стартовал прием предложений по благоустройству четырех городских территорий.

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