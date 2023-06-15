Глава администрации Ростова Логвиненко рассмотрел обращения жителей

Другое обращение касалось освещения дороги в парке 1 Мая. Как отметила жительница города, она гуляет в парке с ребенком вечером, и, несмотря на то что это место красивое и уютное, здесь не хватает освещения. В ответ на это Логвиненко заявил, что в северо-восточной части общественного пространства будут дополнительно установлены 23 торшера на 46 светильников, а также проведут замену восьми старых осветителей на энергоэффективные.