Под Ростовом на хуторе Большой Лог снаряд попал в нежилое здание 24 июня

СМИ сообщили, что недалеко от Ростова, на хуторе Большой Лог, в одно из строений попал «снаряд». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на местную администрацию.

По данным СМИ, сегодня, 24 июня, в Единую дорожно-диспетчерскую службу поступило сообщение, о том, что в хозяйственную постройку якобы попал «предмет похожий на снаряд». Пострадавших в результате происшествия нет. В районной администрации рассказали, что на месте работают сотрудники полиции и взрывотехники. Они подтвердили произошедшее. Перед началом обезвреживания снаряда с территории эвакуировали всех граждан, находившихся в радиусе одного километра. «Эвакуированные могут отправиться к родным и близким, либо переждать в ДК соседнего поселка Реконструктор», — заявили в пресс-службе. В центре Ростова раздались звуки выстрелов у штаба ЮВО 24 июня Узнать подробнее