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Под Ростовом на хуторе Большой Лог снаряд попал в нежилое здание 24 июня

24 июня 2023, 16:50
Фото: 1MI
СМИ сообщили, что недалеко от Ростова, на хуторе Большой Лог, в одно из строений попал «снаряд». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на местную администрацию.

По данным СМИ, сегодня, 24 июня, в Единую дорожно-диспетчерскую службу поступило сообщение, о том, что в хозяйственную постройку якобы попал «предмет похожий на снаряд». Пострадавших в результате происшествия нет.

В районной администрации рассказали, что на месте работают сотрудники полиции и взрывотехники. Они подтвердили произошедшее. Перед началом обезвреживания снаряда с территории эвакуировали всех граждан, находившихся в радиусе одного километра.

«Эвакуированные могут отправиться к родным и близким, либо переждать в ДК соседнего поселка Реконструктор», — заявили в пресс-службе.
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#Мария Рудакова#Спецоперация#Происшествия#Ростовская область
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