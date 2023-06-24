Под Ростовом на хуторе Большой Лог снаряд попал в нежилое здание 24 июня

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
По данным СМИ, сегодня, 24 июня, в Единую дорожно-диспетчерскую службу поступило сообщение, о том, что в хозяйственную постройку якобы попал «предмет похожий на снаряд». Пострадавших в результате происшествия нет.
В районной администрации рассказали, что на месте работают сотрудники полиции и взрывотехники. Они подтвердили произошедшее. Перед началом обезвреживания снаряда с территории эвакуировали всех граждан, находившихся в радиусе одного километра.
«Эвакуированные могут отправиться к родным и близким, либо переждать в ДК соседнего поселка Реконструктор», — заявили в пресс-службе.