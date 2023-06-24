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В центре Ростова раздались звуки выстрелов у штаба ЮВО 24 июня

24 июня 2023, 16:29
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова раздались звуки выстрелов у штаба ЮВО 24 июня
В центре Ростова сообщают о выстрелах в районе штаба ЮВО, гражданскому населению рекомендовано немедленно покинуть улицы, об этом сообщил портал РИА «Новости».

Напомним, в Ростове в настоящий момент введен план «Крепость», который ограничивает въезд в город. Ночью штаб ЮВО заняли бойцы ЧВК «Вагнер», которых признали мятежниками. Кроме того, в пригороде Ростова заметили грузовики «Ахмата», который, по словам Кадырова, направили в Ростовскую область для подавления мятежа ЧВК.

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Вечером 24 июня портал РИА «Новости» сообщил, что в центре Ростова раздались, по крайней мере, пять выстрелов, после чего горожане спешно покинули проспект Буденновский под предупреждения ЧВК «Вагнер». На видео, опубликованном Telegram-каналом агентства, слышно, как за спиной убегающих раздаются новые выстрелы.

Информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

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