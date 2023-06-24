В центре Ростова раздались звуки выстрелов у штаба ЮВО 24 июня

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Напомним, в Ростове в настоящий момент введен план «Крепость», который ограничивает въезд в город. Ночью штаб ЮВО заняли бойцы ЧВК «Вагнер», которых признали мятежниками. Кроме того, в пригороде Ростова заметили грузовики «Ахмата», который, по словам Кадырова, направили в Ростовскую область для подавления мятежа ЧВК.
Вечером 24 июня портал РИА «Новости» сообщил, что в центре Ростова раздались, по крайней мере, пять выстрелов, после чего горожане спешно покинули проспект Буденновский под предупреждения ЧВК «Вагнер». На видео, опубликованном Telegram-каналом агентства, слышно, как за спиной убегающих раздаются новые выстрелы.
Информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.