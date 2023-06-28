Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Канал пишет, что 14 июня после рабочих часов якобы не вернулся в колонию 35-летний Григорий Бабенко. Говорится, что он был осужден за совершение кражи.
«У него есть наколотый крест на левой руке, который может быть спрятан за бинтом. На мужчины были надеты белая футболка, черные шорты и кроссовки», — сказано в сообщении. Официальных комментариев о побеге не было, сведения уточняются.
Ранее появлялась информация, что двое заключенных сбежали из колонии в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.