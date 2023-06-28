rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Изображение материала

Стало известно о побеге заключенного из колонии в Ростовской области

28 июня 2023, 13:38
Фото: 1MI
Стало известно о побеге заключенного из колонии в Ростовской области
В Ростовской области из колонии-поселения в поселке Садковском сбежал заключенный, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что 14 июня после рабочих часов якобы не вернулся в колонию 35-летний Григорий Бабенко. Говорится, что он был осужден за совершение кражи.

Ростовчане назвали возможные причины побега мужчины из колонии
Узнать подробнее

«У него есть наколотый крест на левой руке, который может быть спрятан за бинтом. На мужчины были надеты белая футболка, черные шорты и кроссовки», — сказано в сообщении. Официальных комментариев о побеге не было, сведения уточняются.

Ранее появлялась информация, что двое заключенных сбежали из колонии в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростовской области задержали убийцу, совершившего побег из московской психбольницыВ Ростовской области зафиксирован один побег из тюрьмы за минувшие 10 лет
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Побег из заключения#Колония в Ростовской области#Побег зэка
Подпишитесь
Операции с участием роботов начали проводить в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:08
Политолог Сухарь призвал проверить рестораны и кафе Ростова после проукраинской песни
Сегодня, 10:01
Политолог Гусий высказался о заявлении главы ЧВК Вагнер о занятии Ростова
Сегодня, 09:32
Электросамокатчик сбил двухлетнюю девочку в Аксае и скрылся с места ДТП
Сегодня, 10:12
«На гастроли»: стало известно, почему проститутки массово уезжают из Ростова
Сегодня, 10:14
В Сети появились кадры нашествия комаров в Таганроге
Сегодня, 10:26