Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Стоимость постройки дома или дачи формируется из различных факторов и в каждом случае рассчитывается индивидуально. Учитываются размеры здания, особенности проектной документации, площадь, материалы, которые будут использованы для строительства, тип почвы (рыхлая, плотная) и близость грунтовых вод, а также перепад уровня местности (уклон).
В стоимость включаются расходы на материалы, доставка материалов, работа специалистов и контроль за работой персонала.
Стоимость также зависит от самого проекта и конечного вида здания. В среднем цены такие:
Получается, что за здание площадью 100 «квадратов» придется заплатить от 1,6 миллиона до 2,4 миллиона рублей. Но на деле будет большое количество других расходов, поэтому ценник серьезно вырастет.
Если смотреть уже готовые и только построенные дома, то часто цены составляют более трех миллионов рублей.
Обычно компании, с которым заключается контракт на строительство дома, выполняют следующие виды работ:
Строительство дома — это сложный и длительный процесс, требующий планирования, финансовых ресурсов и профессиональных навыков. Перечислим несколько этапов, которые обычно входят в процесс строительства дома:
Заказчик определяет свои потребности и бюджет, включая размеры, количество комнат, стиль, материалы и другие факторы;
Будущий владелец постройки обращается к архитектору или выбирает готовый проект дома, учитывая свои предпочтения и требования к функциональности;
Заказчик обращается в местные органы власти, чтобы получить разрешения на строительство, соблюдая все строительные нормы и требования.
Необходимо нанять строительную компанию или специалистов, таких как инженеры, строители, электрики, сантехники и других, которые будут необходимы для строительства дома;
Выбирается место для строительства дома и проводится подготовка участка;
Специалисты занимаются созданием фундамента, который будет служить основой дома;
Строители возводят каркас дома, используя соответствующие материалы, такие как дерево, металл или другие варианты, согласно проекту;
Специалисты устанавливают кровлю, окна и двери, обеспечивая их правильное крепление и герметичность;
Производятся работы по внутренней отделке, включая электрическую проводку, сантехнику, утепление, отделку стен и другие работы, необходимые для создания готового внешнего вида и комфорта внутри дома;
Выполняются работы по установке полов, освещения, систем отопления и охлаждения.
Строительство домов из монолитных железобетонных конструкций становится все более популярным из-за ряда неоспоримых преимуществ, которые они предлагают. Одним из основных является отсутствие швов и большая толщина стен, что позволяет сэкономить на тепло- и шумоизоляции. Благодаря этому такие дома обеспечивают тепло в зимнее время и прохладу в летнее время, а также предотвращают проникновение посторонних звуков через бесшовные железобетонные стены. Кроме того, такие дома более устойчивы к перекосам, вызванным просадкой фундамента, и имеют меньше шансов на возникновение трещин и деформаций в проемах.
Однако у такого типа строительства есть и некоторые недостатки, которые следует учитывать. Во-первых, требуется тщательное планирование технологических каналов, таких как дымоходы и вентиляция, до заливки конструкции, поскольку в дальнейшем их переделка может быть затруднительной. Во-вторых, необходимо соблюдать определенный температурный режим во время строительства, так как бетон начинает замерзать при температуре ниже плюс пяти градусов, что может потребовать подогрева или использования специальных присадок. В-третьих, ударные шумы могут распространяться по всему зданию из-за его монолитной структуры.
Строительство качественного и эстетически привлекательного сруба из цельных стволов деревьев имеет ряд плюсов. Во-первых, такой сруб обеспечивает хорошую шумоизоляцию, что позволяет создать комфортные условия внутри дома. Кроме того, при диаметре стволов от 30 сантиметров дополнительное утепление не требуется, что сокращает затраты на материалы и работы. Еще одним преимуществом является устойчивость сруба к гниению.
Однако следует учитывать и некоторые недостатки. Во-первых, стоимость сруба может быть достаточно высокой из-за трудоемкости процесса. Обрезка и регулировка соединений выполняются вручную, требуя значительных трудозатрат и профессиональных навыков. Также требуется использование качественного и прочного дерева, что может повлиять на цену конструкции.
Кирпичные дома обладают надежностью, долговечностью и высокой пожаробезопасностью. Кирпич не подвержен воздействию перепадов температур, не привлекает вредителей, таких как насекомые и грызуны, и не подвержен усадке.
Однако у кирпичных домов есть и некоторые недостатки. Из-за веса всей конструкции требуется усиленный фундамент, что может повлиять на затраты и сложность строительства. Также необходима обязательная внутренняя отделка, чтобы создать комфортные условия проживания. Кирпичные дома требуют длительного времени на возведение, поскольку процесс строительства кирпичной кладки является трудоемким и времязатратным.
Каркасные дома становятся все более популярными. При соблюдении правильной технологии и выборе подходящих материалов, такое здание обладает высокой эксплуатационной надежностью. Следует отметить следующие преимущества такого типа жилища:
Каркасные дома могут быть построены из экологически чистых материалов, что благоприятно сказывается на природе;
Дома могут быть установлены на любой тип фундамента, включая свайно-винтовой. Это особенно важно, если почва на участке нестабильная или если грунтовые воды находятся близко к поверхности;
Благодаря теплоизоляционным свойствам каркасных домов, они быстро прогреваются в холодное время года;
Каркасные дома обладают хорошей устойчивостью к землетрясениям, так как деревянная конструкция обладает высокой прочностью;
Внутренняя отделка и проведение коммуникаций в каркасных домах производятся сравнительно просто и быстро.
Однако, следует учесть некоторые недостатки каркасных домов:
Деревянные элементы каркаса могут легко воспламениться, поэтому необходимо принимать меры безопасности и использовать огнезащитные покрытия.
Если не применены соответствующие меры защиты, деревянные элементы каркаса могут разрушаться под воздействием влаги и подвергаться атаке насекомых.
Низкая шумоизоляция по сравнению с традиционными кирпичными или железобетонными строениями.
Выбор участка под строительство дома требует тщательного анализа и учета нескольких факторов. Важно учесть следующие аспекты:
Необходимо учитывать расстояние до работы, школ, магазинов, медицинских учреждений и других организаций. Также важно рассмотреть доступность дорог, общественного транспорта и другой инфраструктуры;
Размер и форма участка должны соответствовать планируемому размеру и типу дома. Необходимо учесть не только общую площадь участка, но и его форму, чтобы убедиться, что она подходит для требуемой инфраструктуры, такой как сад, гараж или бассейн;
Потенциальный владелец дома должен провести исследование геологических и гидрологических особенностей участка. Это включает тип грунта, уровень грунтовых вод, возможные проблемы с дренажем и степень сейсмической активности в регионе. Эти факторы могут повлиять на выбор типа фундамента и других строительных аспектов;
Участок с правильной ориентацией может обеспечить оптимальное освещение и энергоэффективность дома. Необходимо также учесть направление ветра, чтобы выбрать наиболее комфортное расположение дома;
Участок должен соответствовать требованиям для строительства дома и получения необходимых разрешений;
Потенциальный владелец дома должен учесть наличие доступа к водоснабжению и электричеству.