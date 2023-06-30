Строительство домов из монолитных железобетонных конструкций становится все более популярным из-за ряда неоспоримых преимуществ, которые они предлагают. Одним из основных является отсутствие швов и большая толщина стен, что позволяет сэкономить на тепло- и шумоизоляции. Благодаря этому такие дома обеспечивают тепло в зимнее время и прохладу в летнее время, а также предотвращают проникновение посторонних звуков через бесшовные железобетонные стены. Кроме того, такие дома более устойчивы к перекосам, вызванным просадкой фундамента, и имеют меньше шансов на возникновение трещин и деформаций в проемах.