Операция в стереоочках: как наши врачи применяют 3D-технологию для лечения гортани

«Быть первым» — это и осваивать новые технологии. Так и произошло с применением комплекса VITOM® 3D. В 2021 году немецкое оборудование привезли в Белгород для апробации. И вот спустя год, в ноябре 2022, благодаря настойчивости хирурга и помощи правительства Белгородской области технология получила постоянную прописку в ОКБ Святителя Иоасафа. Пока на одном операционном столе с помощью микроскопа ведут операцию на ухе, VITOM® 3D помогает другой операционной бригаде во время ларингоскопии. Маленькая камера транслирует бестеневое изображение на экран, расположенный в ногах пациента. Система управления — под рукой оперирующего хирурга. Джойстик в стерильном чехле и программируемые кнопки интуитивны понятны для каждого, кто держал в руках цифровую камеру. Управлять фокусом и увеличением можно одной рукой, при этом фокус не нужно подправлять, как у микроскопа. Владимир Иванович говорит, что освоился очень быстро. Возможно, не в последнюю очередь благодаря опыту фотографа-любителя.