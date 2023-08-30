Шикарные заливы и арбузы — чем знаменит Быковский район Волгоградской области

История и название района связаны с братьями Быковыми, которые в 1784 году бежали из центральной части России и осели на плодородных землях у Волги. Здесь они основали хутор, который на тот момент стал частью Астраханской губернии. Когда на этих территориях нашли масштабные запасы соли в районе озер Баскунчак и Эльтон, их стали активно заселять.