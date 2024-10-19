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Арбузы

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Итоги субботы: в Азовском море развелись деликатесы, а на улице Ростова взошли арбузы
19 октября, 17:09
На остановке в центре Ростова-на-Дону выросли настоящие арбузы
19 октября, 10:26
Арбузы и дыни в Ростовской области будут продавать на 15% дороже
Главной причиной роста цен стала засуха, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал бахчевод из Родионово-Несветайского района Ростовской области Михаил Ларцев.
14 июня, 15:08
Жителям Ростова не светят большие зарплаты, а наримановцы штурмуют собственный дом
20 мая, 19:26
Стоимость арбузов в Ростове-на-Дону взлетела до 1,1 тыс рублей за килограмм
20 мая, 06:58
2023
Регион открытий-2023
Шикарные заливы и арбузы — чем знаменит Быковский район Волгоградской области
Быковский район Волгоградской области — удивительно красивое место для отдыха, которое обязательно придется по душе любителям живописных уголков для спокойного отдыха. Кроме того, это поистине арбузная столица.
Страшную жару пообещали жителям Ростовской области на выходных
18 августа 2023, 05:49
Жителей Новочеркасска и Ростова-на-Дону ожидает потепление к концу недели
В Новочеркасске и Ростове-на-Дону к концу этой недели, 29 и 30 июля, прогнозируют потепление, сообщили синоптики.
28 июля 2023, 10:52
Стала известна дата начала страшной жары в Ростове-на-Дону
26 июля 2023, 17:55
Как выбрать вкусный арбуз в Ростовской области
В Ростовской области скоро начнется сезон арбузов, поэтому нужно знать, как правильно их выбирать. О том, как не ошибиться и определить спелый фрукт, в материале RostovGazeta.
25 июля 2023, 14:13
Опасная лихорадка захватывает Дон и владелицу барбершопа расстреляли в Ростове
21 июля 2023, 14:42
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и урагана 21 июля
В Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, сообщили в региональном УМЧС.
21 июля 2023, 09:23
В Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней
В Ростовской области в этом году не стоит ждать ранних арбузов из-за неблагоприятной погоды, сообщают СМИ.
21 июля 2023, 08:04

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