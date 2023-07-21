Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В последнее время подобные предупреждения звучат довольно часто. Сейчас причиной являются прогнозы ливней и града.
Вместе с этим синоптики прогнозируют усиление ветра до 23 метров в секунду. Сильные порывы метра могут повалить деревья и оборвать провода ЛЭП.
Испортиться погода может уже днем в пятницу. Температура днем должна составить 29 градусов.
Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.