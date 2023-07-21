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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и урагана 21 июля

21 июля 2023, 09:23
Фото: 33.mchs.gov.ru
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и урагана 21 июля
В Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, сообщили в региональном УМЧС.

В последнее время подобные предупреждения звучат довольно часто. Сейчас причиной являются прогнозы ливней и града.

Вместе с этим синоптики прогнозируют усиление ветра до 23 метров в секунду. Сильные порывы метра могут повалить деревья и оборвать провода ЛЭП.

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Испортиться погода может уже днем в пятницу. Температура днем должна составить 29 градусов.

Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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