Как будут кормить школьников Ростова-на-Дону в 2023–2024 году

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
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Updated Сегодня, 09:59
Читайте, кто может получить питание в школах Ростова-на-Дону бесплатно и что для этого нужно.
С 2020-го года реализуется реформа бесплатного питания. По инициативе президента, учащиеся в общеобразовательных школах должны быть обязательно обеспечены горячим питанием. Новшество решено было вводить поэтапно в течение трех лет. Таким образом, с нового учебного года система питания в школах уже должна быть отлажена.
Отметим, что бесплатное питание по госпрограмме получают все без исключения ученики начальной школы — с 1-4 классы. Те, кто учится в первую смену, — получают горячий завтрак, учащиеся во вторую смену — обед.
Учащиеся 5-11 классов тоже положено питание на безвозмездной основе. Но не всем. А тем, кто входит в категорию льготников.
Согласно постановлению правительства региона право получать обеды в школьной столовой бесплатно в Ростове-на-Дону и Ростовской области:
Уточнить, можно ли получить льготу, рекомендуется у администрации школы, где учится ребенок. Чтобы воспользоваться правом на бесплатное питание, нужно сообщить о ситуации в семье классному руководителю и подать заявление на получение льготы. Период действия льготы не превышает одного года.
В настоящее время школы Ростова-на-Дону уже реализуют обеспечение бесплатного питания. Для организации здорового и правильного, рационального питания формируется примерное меню. Оно разрабатывается на период от 10 до 14 суток. Разработка меню производится с учетом сезонности и отзывов учащихся относительно блюд, в соответствии с предпочтениями и возрастной категорией учеников.
После разработки меню организуется мероприятие по его согласованию. В нем участвуют руководители образовательной организации. Основные правила составления меню для школьников Ростова-на-Дону прописаны в СанПиН.
Сроки оформления льготы определяются руководством учебной организации. Чтобы ее оформить, обычно требуется предъявить документы в общеобразовательное учреждение в течение учебного года.
Документы, которые могут потребоваться:
В некоторых случаях для принятия решения о предоставлении бесплатного питания могут понадобиться и другие документы. Если нет требований относительно подачи заявления установленного образца, его заполняют в произвольной форме (с указанием всех необходимых данных и приложением копий документов). На сайтах ростовских школ можно скачать бланк установленной формы, если есть соответствующее требование.
Каждая ситуация рассматривается индивидуально. В некоторых случаях в бесплатном питании могут отказать, но возможно предоставление скидки на горячие обеды, компенсации.
Отзывы относительно качества пищи можно направить через портал «Госуслуги». Это делается в режиме онлайн при наличии регистрации. Если ребенку в школе Ростова-на-Дону не было предоставлено обедов или они оказались некачественными, можно подать жалобу. На портале родители могут указать, удовлетворены ли они питанием, какие есть замечания, каково качество продуктов. Это позволяет улучшить контроль качества.
Питание в школьной столовой должно отвечать требованиям СанПиН и быть сбалансированным. Поправки в закон № 273 относительно обеспечения каждого ребенка 1-4 класса бесплатными блюдами в школе были внесены президентом РФ Владимир Путин в начале 2020 года.
Согласно документу все ученики младшей школы должны получать горячие завтраки или обеды как минимум раз в день. Чтобы реализовать проект закона, из федерального бюджета выделено более 108 млрд рублей до 2023 года.
Обязанность образовательных организаций согласно законам:
Горячие завтраки или обеды смогут получать все учащиеся 1-4 классов, в том числе льготные категории учеников. У регионов есть инструменты для учета потребностей детей, нуждающихся в диетическом рационе, и инвалидов.
Согласно ФЗ родители имеют право высказывать предложения относительно состава меню и принимать участие в отслеживании и проверке качества пищи в соответствии с локальными нормативными актами школы.
В подростковом возрасте возрастает потребность в калорийности пищи. При организации питания старшеклассников рекомендуется учитывать, что расход энергии в возрасте 10-14 лет значительно повышается и его нужно воспополнять.
Режим дня учеников старшей школы включает 4-5-разовый прием пищи через каждые 4 часа. Бесплатное питание предоставляется при наличии льготы. В старших классах оно положено инвалидам, сиротам, детям из неполной семьи, если среднедушевой заработок в семье ниже прожиточного минимума, установленного в Ростове-на-Дону.
В начале 2022-го года в новостях появились данные о том, что мэрия Ростова-на-Дону повысит стоимость школьных обедов. Стоимость горячего завтрака подорожала чуть менее чем на 30 процентов. Это вызвало шквал возмущений среди родителей. В управлении образования изменения объяснили ростом закупочной стоимости продуктов.
Повысилась ли стоимость школьных обедов и завтраков для платной категории учеников в наступившем учебном году, неизвестно. В открытом доступе такой информации нет. При этом ряд других регионов повысил цены на питание в школах для не льготной категории учащихся.
В некоторых случаях льгота может быть компенсирована денежными средствами, которые поступят на карту или счет заявителя. Оформить компенсацию можно, если ребенок получает образование на дому.
Возможен также отказ от питания, если ребенок отказывается завтракать или обедать в школьной столовой. Для этого родителю требуется написать заявление на имя директора. Оно оформляется в свободной форме, утвержденных бланков нет.
В документе указывается, почему родители отказываются от предоставления питания, и прописывается их обязательство обеспечивать ребенка продуктами самостоятельно. В заявлении требуется написать, на имя кого оно подается и в какой школе, а также от кого. Рекомендовано указать свой адрес и контактные данные (телефон, электронную почту).
В самом заявлении нужно написать просьбу о снятии с питания ребенка, указать фамилию, имя, отчество ученика и причину отказа. Вопрос о предоставлении компенсации за недополученное питание рассматривается в каждой школе Ростова-на-Дону индивидуально, с учетом ситуации в семье, внутренних актов школы. Помимо перевода компенсации (деньгами на счет по реквизитам), также возможно предоставление набора продуктов.