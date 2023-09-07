Как будут кормить школьников Ростова-на-Дону в 2023–2024 году

В самом заявлении нужно написать просьбу о снятии с питания ребенка, указать фамилию, имя, отчество ученика и причину отказа. Вопрос о предоставлении компенсации за недополученное питание рассматривается в каждой школе Ростова-на-Дону индивидуально, с учетом ситуации в семье, внутренних актов школы. Помимо перевода компенсации (деньгами на счет по реквизитам), также возможно предоставление набора продуктов.