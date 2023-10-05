Развитие промышленной кооперации обсудили в администрации города

Posted Сегодня, 05:49
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В рамках совещания было рассмотрено несколько вопросов, одним из которых стало развитие промышленной кооперации в текущем году.
Вопрос развития промышленной кооперации сегодня особенно актуален, поскольку сегодня санкции формируют новые экономические условия.
В донской столице для поддержки производств действует комплекс мер по развитию промышленной кооперации. Он реализуется совместно с Торгово-промышленной палатой Ростовской области.
Как отметили на совещании, в настоящее время основной площадкой для поиска поставщиков и заказчиков в промышленной кооперации остаются биржи субконтрактации. За прошедший период текущего года на бирже уже реализовано 30 заказов на общую сумму 86 млн рублей.
В нынешних реалиях, ростовские предприятия проявляют интерес к межрегиональной кооперации. Поэтому городская Администрация прорабатывает вопросы взаимодействия, рассматривая в том числе и новые регионы Российской Федерации.
Реализовать промышленные запросы ростовским предприятиям сегодня, позволяют и льготные займы. Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства за истекший период 2023 года уже выдал 41 млн рублей льготных займов, которыми воспользовались 15 ростовских производителей.
Совместная работа города и бизнеса дает положительные результаты, которые отражают экономические показатели. Так по итогам семи месяцев текущего года, индекс промышленного производства по городу по полному кругу предприятий составил 104,6%. Крупными и средними предприятиями Ростова было отгружено товаров собственного производства, а также выполнено собственными силами работ и услуг на сумму 390,7 млрд руб.
— Учитывая запросы предприятий, мы продолжим создавать в Ростове необходимые условия для обновления и расширения городских производств, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Ранее RostovGazeta рассказывала и о других вопросах рассмотренных в этот день на расширенном пленарном совещании, которое провел Алексей Логвиненко. Ключевым вопросом стал комплекс работ на объектах улично-дорожной сети, а также городское озеленение и благоустройство, а также вопросы профилактики детского травматизма.
В настоящее время в зону ответственности коммунальных служб Ростова входит более 800 автомобильных дорог, почти 350 тротуаров, 33 мостовых сооружения, около 500 остановочных комплексов, 50 парков, скверов, пешеходных зон, более 700 территорий требующих покоса травы и более 4 тысяч урн. Все перечисленные объекты обслуживаются в рамках муниципальных контрактов, однако существуют и нарушения. которые связаны с вывозом крупногабаритного мусора.
Что касается профилактики детского травматизма, то этот вопрос не менее актуален. Как стало известно в процессе мероприятия, за девять месяцев с юными ростовчанами произошло 72 несчастных случая, большинство из которых пришлось на ДТП. Глава городской администрации Алексей Логвиненко подчеркнул, что город держит на контроле каждую ситуацию.