Развитие промышленной кооперации обсудили в администрации города

Ранее RostovGazeta рассказывала и о других вопросах рассмотренных в этот день на расширенном пленарном совещании, которое провел Алексей Логвиненко. Ключевым вопросом стал комплекс работ на объектах улично-дорожной сети, а также городское озеленение и благоустройство, а также вопросы профилактики детского травматизма.

В настоящее время в зону ответственности коммунальных служб Ростова входит более 800 автомобильных дорог, почти 350 тротуаров, 33 мостовых сооружения, около 500 остановочных комплексов, 50 парков, скверов, пешеходных зон, более 700 территорий требующих покоса травы и более 4 тысяч урн. Все перечисленные объекты обслуживаются в рамках муниципальных контрактов, однако существуют и нарушения. которые связаны с вывозом крупногабаритного мусора.