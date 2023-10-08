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Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
На Таганрогской машины ушли под воду
8 октября 2023, 12:40
Сюжет
Последствия ураганного ветра и ливня в Ростове 8 октября
Потоп на Таганрогской 8 октября
Видео: Тг-канал «Это Ростов»
#Видео
#Последствия ураганного ветра и ливня в Ростове 8 октября
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