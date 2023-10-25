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Posted 25 октября, 10:30

Published 25 октября, 10:30

Modified 25 октября, 10:32

Updated 25 октября, 10:32

Названы неочевидные продукты, из-за которых могут быть проблемы с сосудами

Названы неочевидные продукты, из-за которых могут быть проблемы с сосудами

25 октября 2023, 10:30
Фото: 1MI
Названы неочевидные продукты, из-за которых могут быть проблемы с сосудами
Мануальный терапевт Александр Шишонин назвал продукты, которые могут вызвать проблемы с сосудами, сообщает Pravda.ру.

По словам эксперта, рекомендуется отказаться от употребления некоторых продуктов, которые могут спровоцировать развитие атеросклероза.

Он указал на мед, гречку, газированные напитки, жареную картошку, а также вареную свеклу и морковь. Врач объяснил, что речь идет об избыточном и постоянном потреблении меда, которое может вызвать хроническое воспаление из-за высокого содержания сахара.

Диетолог рассказала о продуктах, вызывающих зависимость
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Также он не рекомендует часто употреблять гречку из-за высокого содержания углеводов в ней. Что касается вареных овощей, то они содержат чистый сахар, что может привести к атеросклерозу.

Ранее диетолог рассказала о продуктах, вызывающих зависимость.

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#Общество#Илья Протвинов#Продукты#Гречка
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