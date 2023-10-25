Названы неочевидные продукты, из-за которых могут быть проблемы с сосудами

Posted 25 октября, 10:30
Published 25 октября, 10:30
Modified 25 октября, 10:32
Updated 25 октября, 10:32
По словам эксперта, рекомендуется отказаться от употребления некоторых продуктов, которые могут спровоцировать развитие атеросклероза.
Он указал на мед, гречку, газированные напитки, жареную картошку, а также вареную свеклу и морковь. Врач объяснил, что речь идет об избыточном и постоянном потреблении меда, которое может вызвать хроническое воспаление из-за высокого содержания сахара.
Также он не рекомендует часто употреблять гречку из-за высокого содержания углеводов в ней. Что касается вареных овощей, то они содержат чистый сахар, что может привести к атеросклерозу.
Ранее диетолог рассказала о продуктах, вызывающих зависимость.