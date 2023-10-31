Он не захочет уходить: куда сводить ребенка на осенних каникулах в Ростове-на-Дону

Хоть он и не находится в Ростове, но посетить его обязательно стоит, так как это настоящий древний город. На самом деле расстояние до музея такое же, как до Старочеркасской — 30 километров. Музей находится на окраине небольшого поселка Недвиговка, в котором снимали фильм «Мифы моего детства» и эпизоды телесериала «Хождение по мукам».



В середине прошлого века здесь был создан первый заповедник под открытым небом в России, когда археологи при раскопках обнаружили легендарный полис на берегу моря (рабочие, прокладывали железную дорогу в сторону Таганрога в 1860-м году и случайно увидели следы античных кирпичей).



С течением времени комплекс расширился, и сейчас ученые продолжают работы, каждый раз делая новые открытия. Пока удалось найти лишь десятую часть древнего города. Кроме того, руководство музея работает над включением памятника в список мирового наследия ЮНЕСКО.