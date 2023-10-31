Он не захочет уходить: куда сводить ребенка на осенних каникулах в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
Многие родители сейчас активно задаются вопросом: куда сходить с ребенком на осенних каникулах в Ростове-на-Дону. Учитывая, что это город миллионник, то и развлечений здесь большое количество.
В том числе есть кинотеатры, батутные центры, парки, игровые зоны и многое другое.
Зоопарк в Ростове-на-Дону является одним из самых больших в Европе. Здесь проживают более 5000 животных. Кроме площадок для млекопитающих, птиц и копытных, имеются также аквариум и террариум.
Особенной гордостью парка считаются розовые фламинго. А излюбленным местом для селфи стала огромная скульптура динозавра, расположенная в пруду и «защищающая» местные обитателей в виде уток и пеликанов.
Зоопарк находится на улице Зоологической, он работает ежедневно с 08.00 мск до 20.00. Стоимость билета составляет:
В Ростове-на-Дону есть сразу несколько аквапарков, которые можно посетить вместе с детьми. Они будут восторге от такого развлечения.
Один из комплексов включает в себя 14 бассейнов, 8 скоростных водных горок и аттракционов, 8 бань и саун, ресторанов, кафе и торговую галерею с уютными магазинами. Поэтому и врослые найдут, чем себя занять.
Стоимость зависит от зоны, в которой будет находиться отдыхающий. К примеру, на весь день «Аквазона» обойдется в две тысячи рублей с человека в будние дни и 2,4 тысячи рублей — в выходной.
Хоть он и не находится в Ростове, но посетить его обязательно стоит, так как это настоящий древний город. На самом деле расстояние до музея такое же, как до Старочеркасской — 30 километров. Музей находится на окраине небольшого поселка Недвиговка, в котором снимали фильм «Мифы моего детства» и эпизоды телесериала «Хождение по мукам».
В середине прошлого века здесь был создан первый заповедник под открытым небом в России, когда археологи при раскопках обнаружили легендарный полис на берегу моря (рабочие, прокладывали железную дорогу в сторону Таганрога в 1860-м году и случайно увидели следы античных кирпичей).
С течением времени комплекс расширился, и сейчас ученые продолжают работы, каждый раз делая новые открытия. Пока удалось найти лишь десятую часть древнего города. Кроме того, руководство музея работает над включением памятника в список мирового наследия ЮНЕСКО.
За вход на территорию музея взрослому придется заплатить 120 рублей, ребенку — 80 рублей. Кроме того, можно посетить музей исторического костюма по цене до 110 рублей и выставочный комплекс — от 90 до 130 рублей.
Один из них находится в парке Островского и работает ежедневно с утра до вечера.
Всего есть несколько маршрутов, каждый из них состоит из этапов, минимальное их количество 5, максимальное 16. Время прохождения одного маршрута составляет от 7 до 15 минут.
Маршруты отличаются не только сложностью, но и высотой расположения этапов. Для детей она начинается от 1,7 метра, для взрослых от 4 метров.
Что касается стоимости, то за прохождение одного маршрута придется отдать 200 рублей. Попробовать свои силы можно вместе с детьми в возрасте от пяти лет.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы — если ребенок любит животных, можно сходить в дельфинарий или зоопарк.
Если семья предпочитает активный отдых, то в Ростове-на-Дону есть много мест, где можно заниматься физическими активностями. В донской столице работают несколько катков, парков с веревочными трассами, батутные центры, а также просторные парки и скверы, где можно провести время на свежем воздухе.
Маленьким и любознательным детям можно порекомендовать посещение театров и научно-развлекательных центров. Театры предлагают возможность погрузиться в мир литературы и искусства, а научно-развлекательные центры проводят интересные опыты, позволяющие детям узнать новое и расширить свой кругозор.