Испытать культурный шок: самые необычные места для туристов в Новочеркасске

На территории Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия находится музей, который посвящен этому древнему ремеслу. Экспозиция музея пользуется широкой известностью и привлекает внимание не только обычных туристов, но и космонавтов и иностранных делегаций. Музей был открыт в 1972 году и отличается своей оригинальностью.



В здании представлены разнообразные экспонаты, которые позволяют посетителям познакомиться с историей производства вина как в донском регионе, так и во всем мире. Здесь не получится найти скучных вещей — каждый предмет интересен и непохож на другие, ведь они были собраны со всех уголков планеты. Кроме увлекательной экскурсии, посетителям предлагается попробовать различные сорта вина и приобрести себе сувениры в небольшом киоске, расположенном неподалеку от музея.