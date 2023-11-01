Детсад на берегу Белого моря: юные эколята, мультипликаторы и корреспонденты

Детский сад включает в себя три корпуса, последний из которых построен в 2021 году. На его территории созданы места почти для 800 детей, с которыми работают около 80 воспитателей и педагогов. Все корпуса разные — в первом оборудована площадка юных эколят, во втором организован мини-музей Арктики «Белый медвежонок», а у третьего создана территория дорожной грамотности. В саду действуют три группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи, с которыми работают специальные педагоги для лучшей адаптации.