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Posted 13 ноября, 10:55

Published 13 ноября, 10:55

Modified 13 ноября, 10:57

Updated 13 ноября, 10:57

Петрозаводские «Карамельки»

Петрозаводские «Карамельки»: свой подход к каждому ребёнку

13 ноября 2023, 10:55
Петрозаводские «Карамельки»
Как сделать детский сад вместительным, современным и доступным для всех? Давайте посмотрим, как педагоги детского сада №74 «Карамельки» в Петрозаводске сумели организовать комфортную среду для детей разных возрастов и физических возможностей в проекте «Недетский вопрос».
Детский сад №74 «Карамельки» в Петрозаводске в проекте «Недетский вопрос».

Далеко не значит плохо

Детский сад №74 расположен в удалённом и обособленном микрорайоне Рыбка на северо-западе Петрозаводска. Из-за множества железнодорожных преград возить детей в другие районы было проблематично, поэтому в 2015 году власти решили построить сад на 300 воспитанников.

На момент постройки детсад являлся самым современным и продвинутым в городе. Теперь проблем с образованием для самых маленьких в микрорайоне нет, а в сад даже ходят дети из других частей города.

Как дети видят будущее?

У маленьких «карамелек» есть своё видение перспективы детских садов.

«Вместо каши будут давать мороженое», — выражает протест против правильного питания Марат.

«Хочу увидеть Луну и даже, наверное, на неё сесть», — Ваня явно проявляет задатки космонавта.

«Чтобы все работали, а я отдыхал, и было много игрушек», — выражает природный гедонизм Глеб.

«Игрушки и машины будут летать», — рассказывает молодая футуристка Варвара.

У маленьких «карамелек» есть своё видение перспективы детских садовУ маленьких «карамелек» есть своё видение перспективы детских садов
У маленьких «карамелек» есть своё видение перспективы детских садовУ маленьких «карамелек» есть своё видение перспективы детских садов
У маленьких «карамелек» есть своё видение перспективы детских садовУ маленьких «карамелек» есть своё видение перспективы детских садов
У маленьких «карамелек» есть своё видение перспективы детских садовУ маленьких «карамелек» есть своё видение перспективы детских садов
У маленьких «карамелек» есть своё видение перспективы детских садовУ маленьких «карамелек» есть своё видение перспективы детских садов
У маленьких «карамелек» есть своё видение перспективы детских садов

Каждому ребенку — особый подход

В «Карамельках» уделяют особое внимание одинаковому развитию детей с разными возможностями. В саду есть группа, которую посещают детишки с тяжелыми нарушениями речи.

Программы адаптируются под нужды воспитанников. В садике учитывают пожелания родителей и создают индивидуальные программы реабилитации. Например, для детей с аутизмом предусмотрены занятия со специальными педагогами.

Садик участвует в разных городских и муниципальных мероприятиях, организует свои собственные. Например, встречи для педагогов на семинаре «Интерактивные технологии в развитии речи детей дошкольного возраста».

Демография — основа развития Карелии

«Карамельки» — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. В соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.

В 2023 году в Петрозаводске появились два детских сада и одни ясли, обеспечив почти 400 новых мест для малышей. Всего с 2019 года было создано более 3000 мест, и их количество будет расти каждый год.

В других городах республики тоже активно создают детские учреждения. Прямо сейчас возводят еще три школы и десятки образовательных площадок.

#Видео#Недетский вопрос
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