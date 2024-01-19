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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

«ДОННЕФТЕСТРОЙ» ананосировал старт продаж в новом мегарайоне

«ДОННЕФТЕСТРОЙ» ананосировал старт продаж в новом мегарайоне

19 января 2024, 14:09
Фото: «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Реклама. ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ» . erid: LjN8Jv4Hj
О скором старте продаж в новом мегарайоне «Флора» объявил застройщик ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ». В настоящее время здесь проходит первый этап строительства.

Только до 1 февраля первые 25 квартир на старте продаж со скидкой 5 000 ₽/м2

Покупатели могут забронировать любую из них и выбрать для себя лучшее панировочное решение.

Представители компании «ДОННЕФТЕСТРОЙ» отмечают, что в основе концептуального подхода к развитию микрорайона «Флора» лежит формирование современного жилого и общественного пространства, интегрированного в живописную экологически благоприятную территорию на площади 30 гектаров.

Фото: «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Вместе с жильём создана необходимая социальная, транспортная и коммерческая инфраструктура. В составе «Флоры» — два детских сада, трёхэтажная школа, физкультурно-оздоровительный центр, двор-парк с ландшафтным дизайном и фонтан.

Видео: «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

На данный момент при покупке квартир в жилом комплексе «Флора» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» доступна и ипотека от 2% без удорожания. Подробности о доступных квартирах можно получить по тел: 8 (863) 204-09-06 или на сайте ЖК  .

Узнать больше новостей о компании можно в Телеграм и ВКонтакте.

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