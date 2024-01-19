«ДОННЕФТЕСТРОЙ» ананосировал старт продаж в новом мегарайоне

На данный момент при покупке квартир в жилом комплексе «Флора» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» доступна и ипотека от 2% без удорожания. Подробности о доступных квартирах можно получить по тел: 8 (863) 204-09-06 или на сайте ЖК .