«ДОННЕФТЕСТРОЙ» ананосировал старт продаж в новом мегарайоне

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Только до 1 февраля первые 25 квартир на старте продаж со скидкой 5 000 ₽/м2
Покупатели могут забронировать любую из них и выбрать для себя лучшее панировочное решение.
Представители компании «ДОННЕФТЕСТРОЙ» отмечают, что в основе концептуального подхода к развитию микрорайона «Флора» лежит формирование современного жилого и общественного пространства, интегрированного в живописную экологически благоприятную территорию на площади 30 гектаров.
Вместе с жильём создана необходимая социальная, транспортная и коммерческая инфраструктура. В составе «Флоры» — два детских сада, трёхэтажная школа, физкультурно-оздоровительный центр, двор-парк с ландшафтным дизайном и фонтан.
На данный момент при покупке квартир в жилом комплексе «Флора» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» доступна и ипотека от 2% без удорожания. Подробности о доступных квартирах можно получить по тел: 8 (863) 204-09-06 или на сайте ЖК .
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