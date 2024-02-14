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Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Открытый показ: в Ростове пройдет премьера документального фильма «Шиба»

Открытый показ: в Ростове пройдет премьера документального фильма «Шиба»

14 февраля 2024, 15:35
Документальный фильм создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Авторы фильма провели один день с ветераном сражений за Донбасс Владиславом Шинкарем, известным по позывному «Шиба».

В 2014 г. он в составе батальона «Восток» принимал участие в боевых действиях на Донбассе. В результате тяжелого ранения Владислав потерял обе ноги, и все же после долгой реабилитации решил продолжить сражаться за Донбасс, но уже в большом спорте — бывший ополченец стал членом паралимпийской сборной России по фехтованию.

Премьера состоится в ростовском «Доме кино» по адресу ул. Пушкинская, 215. Начало в 19:00.

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