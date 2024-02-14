Открытый показ: в Ростове пройдет премьера документального фильма «Шиба»

В 2014 г. он в составе батальона «Восток» принимал участие в боевых действиях на Донбассе. В результате тяжелого ранения Владислав потерял обе ноги, и все же после долгой реабилитации решил продолжить сражаться за Донбасс, но уже в большом спорте — бывший ополченец стал членом паралимпийской сборной России по фехтованию.