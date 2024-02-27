Алексей Копайгородский рассказал о реализации нового генплана Сочи

Как пишет kuban.kp.ru, Копайгородский подчеркнул, что новый генеральный план Сочи определил будущее города на двадцать лет вперед. Его разрабатывали на протяжении трех лет. По словам Копайгородского, важной частью работы над проектом стали общественные обсуждения, в которых приняли участие 430 тысяч жителей Сочи. Проект был согласован в 5 краевых и 17 федеральных министерствах и ведомствах. Такой комплексный подход был использован в первый раз.