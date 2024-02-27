Алексей Копайгородский рассказал о реализации нового генплана Сочи

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По его словам, в 2023 году курорт уже смог принять 7,6 миллиона туристов, а новый генеральный план даст возможность сделать еще более привлекательной городскую и пляжную инфраструктуру.
Как пишет kuban.kp.ru, Копайгородский подчеркнул, что новый генеральный план Сочи определил будущее города на двадцать лет вперед. Его разрабатывали на протяжении трех лет. По словам Копайгородского, важной частью работы над проектом стали общественные обсуждения, в которых приняли участие 430 тысяч жителей Сочи. Проект был согласован в 5 краевых и 17 федеральных министерствах и ведомствах. Такой комплексный подход был использован в первый раз.
В соответствии с генеральным планом в Сочи планируется масштабное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Предусмотрено свыше 200 мероприятий, направленных на улучшение транспортной и пешеходной доступности. В том числе проведут ремонт городских дорожных участков, протяженность которых составляет 178 километров. Кроме этого, Копайгородский заявил, что в текущем году в городе начнут масштабную стройку — обход Адлера.
В обновленную программу развития газоснабжения и газификации Краснодарского края вошли в текущем году еще 26 населенных пунктов Сочи. По словам Копайгородского, программа социальной догазификации активно реализуется и сейчас проводится в 65 населенных пунктах города.
Также мэр Сочи отметил ежегодный рост числа туристов, которые приезжают на сочинские пляжи. Это значит, что инфраструктура в этих районах также должна развиваться. Для этой цели запустили проект по реконструкции микрорайона Мамайка. Еще одной инициативой Копайгородского является обновление Приморской набережной, которая уже долгое время является центральной площадкой для прогулок туристов и горожан.
Социальное развитие города также не останется без внимания. К 2044 году в соответствии с генеральным планом в Сочи планируют строительство и реконструкцию 624 социальных объектов. Для этого зарезервирована площадь в 770 гектаров, на которых появятся детские дошкольные учреждения, школы, больницы, поликлиники, учреждения культуры, спортивные центры.
«Сейчас одновременно возводим шесть школ, три детских сада и два спортивных комплекса за счет государственных финансов, а также привлекаются средства инвесторов. До 2026 года планируется увеличить на 13 тысяч количество учебных мест в общеобразовательных учреждениях города. На ближайшие три года планируемый объем финансирования составляет 43,5 млрд рублей», — рассказал о планах мэр Копайгородский.