Фантастических размеров щуку выловил рыбак в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Мужчина сообщил, что приехал порыбачить на одно из озер в регионе. В результате ему удалось поймать большую щуку.
Рыбак опубликовал фотографию, показав выловленного хищника. Отпустил он его или забрал с собой домой, он раскрывать не стал.
Пользователи в комментариях написали, что это очень хороший улов.
«Много там интересных мест», — заявили местные жители в комментариях.
«Отличная зубастая», — пишут ростовчане.
Ранее стало известно, что под Ростовом срочно продают пруд для разведения рыбы и платной рыбалки. Материал на эту тему читайте по ссылке.