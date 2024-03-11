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Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Фантастических размеров щуку выловил рыбак в Ростовской области

Фантастических размеров щуку выловил рыбак в Ростовской области

11 марта 2024, 04:48
Фото: 1MI
В Ростовской области рыбаку удалось выловить довольно большую щуку, о своем улове он рассказал в соцсетях.

Мужчина сообщил, что приехал порыбачить на одно из озер в регионе. В результате ему удалось поймать большую щуку.

Рыбак опубликовал фотографию, показав выловленного хищника. Отпустил он его или забрал с собой домой, он раскрывать не стал.

Фото: Влад Красный — ВК

Пользователи в комментариях написали, что это очень хороший улов.

«Много там интересных мест», — заявили местные жители в комментариях.

«Отличная зубастая», — пишут ростовчане.

Ранее стало известно, что под Ростовом срочно продают пруд для разведения рыбы и платной рыбалки. Материал на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Улов#Рыбалка#Озеро#Щука
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