Сочинцы оценили работу Алексея Копайгородского на посту мэра

Одна из жительниц Сочи, пенсионерка Татьяна, живущая в городе с рождения, поделилась своим мнением о главе. По ее словам, есть основания считать, что в ближайшем будущем Сочи станет крупнейшей здравницей Российской Федерации. По инициативе Копайгородского реализуются важные для этого направления проекты. При нем началось строительство не только гостиниц, но и санаториев, что очень важно.