Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Стало известно, как сочинцы оценивают работу Копайгородского на посту мэра, а также какие его достижения являются особенно значимыми и символичными для Сочи.
В 2019 году Алексей Сергеевич Копайгородский стал главой администрации города Сочи. За время его работы были построены новые мосты, дороги и удобные транспортные развязки. Местные жители отмечают, что парки стали более аккуратными и ухоженными, а также произошли изменения в области организации зон отдыха, пишет yugopolis.ru.
Жители Сочи отмечают появление множества спортивных и культурных объектов инфраструктуры в городе. В Сочи строятся новые школы и детские сады, открываются гостиницы, кафе и рестораны. Туристический сезон стал круглогодичным — здесь можно отдыхать летом, в межсезонье и даже зимой на местных горнолыжных курортах.
Большой объем работ был выполнен в Сочи в рамках национального проекта «Культура» при Алексее Копайгородском. Финансирование туризма в Сочи при нем увеличилось в разы — с 2021 года в десять раз. Курортные комплексы с историей сохраняются. Одним из таких проектов является санаторий «Маяк», который планируют преобразовать в современный оздоровительный центр для людей с нарушениями слуха.
Одна из жительниц Сочи, пенсионерка Татьяна, живущая в городе с рождения, поделилась своим мнением о главе. По ее словам, есть основания считать, что в ближайшем будущем Сочи станет крупнейшей здравницей Российской Федерации. По инициативе Копайгородского реализуются важные для этого направления проекты. При нем началось строительство не только гостиниц, но и санаториев, что очень важно.
Жители Сочи отмечают вклад, который мэр Копайгородский внес в сохранение экологии. За время его работы было реализовано несколько значимых проектов в этой сфере. Был принят комплекс мер для повышения качества воды в местной реке. Также были открыты природные парки и заповедники, что привлекает множество любителей экотуризма.
По результатам регулярно проводимых социологических опросов, сочинцы положительно оценивают работу мэра Алексея Сергеевича Копайгородского. Они доверяют ему и считают, что градоначальник работает на совесть.
Проживающий в Сочи 30 лет пенсионер Николай считает, что Копайгородский является первым мэром, который действительно работает на благо города. Он использует все свои ресурсы, возможности и действительно радеет за Сочи, старается улучшить жизнь горожан.
Среди достижений Копайгородского, отмечаемых жителями Сочи, — повышение уровня развития транспортной сети и инфраструктуры, а также высокий уровень здравоохранения, образования и хорошие темпы строительства жилья. Многие сочинцы отмечают, что при Копайгородском исчезла безработица.
Благодаря усилиям мэра Алексея Копайгородского Сочи становится все более привлекательным для потенциальных инвесторов. Это приводит к интенсивному развитию местной экономики и созданию рабочих мест, в том числе для жителей города.
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