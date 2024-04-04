Ростовчанам объяснили, как покупать качественные товары

Ранее издание E-pepper приводило в пример одну из торговых площадок, показав, что в прошлом году за несколько месяцев ассортимент ресейл-товаров вырос в полтора раза. А причиной такой динамики стал повышенный спрос, так как число покупателей стало больше на 60%. Чаще всего их интересовали такие товары, как покрышки, стиральные машины, музыкальные колонки, видеокарты и роботы-пылесосы.