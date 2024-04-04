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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Ростовчанам объяснили, как покупать качественные товары

Ростовчанам объяснили, как покупать качественные товары

4 апреля 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney
В России, включая Ростовскую область, появился проект, где надежные продавцы выставляют новые и практически новые товары на продажу. При этом эксперты рынка отмечают, что данный формат существенно отличается от модели маркетплейсов.

Ранее издание E-pepper приводило в пример одну из торговых площадок, показав, что в прошлом году за несколько месяцев ассортимент ресейл-товаров вырос в полтора раза. А причиной такой динамики стал повышенный спрос, так как число покупателей стало больше на 60%. Чаще всего их интересовали такие товары, как покрышки, стиральные машины, музыкальные колонки, видеокарты и роботы-пылесосы.

Безусловно, популярность с2с-торговли будет продолжать расти. В связи с этим платформы, на которых проводится такая торговля, адаптируются к новым требованиям и предоставляют дополнительные услуги.

Например, таковым является раздел «Авито Молл», где продавцами могут быть только проверенные пользователи с рейтингом выше 4,5, чья репутация заслуживает доверия. А узнать об этом можно по оставленным отзывам от покупателей.

Профили продавцов подтверждены, в том числе по документам или через Госуслуги.

В рамках этого сервиса пользователи могут заказать новые или практически новые товары (в идеальном состоянии) с доставкой и вернуть их в течение двух недель, при необходимости.

Если потребуется доставить крупногабаритные товары, то в этом случае будут действовать индивидуальные условия.

Ирина Грачева, директор по продуктам Авито Товаров, рассказала, что год назад сервис запустили в тестовом режиме, и на несколько недель раздел был доступен для одного миллиона пользователей. В настоящее время здесь есть около четырех миллионов объявлений, которые разместили 30 тысяч продавцов.

#Общество#Ростовская область#Рынок#Продавцы
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