Глава региона Василий Голубев высоко оценил работу донского парламента

Глава региона обратил внимание и на конструктивный диалог, между областным Правительством и Законодательным Собранием, благодаря которому возрастает качество жизни на Дону. Все это отражается в системной работе с наказами избирателей.

— В настоящее время на контроле Правительства региона находится порядка 500 таких наказов, они зафиксированы вне зависимости от партийной фракции того или иного депутата. Ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на исполнение социально значимых наказов. Хотел бы напомнить о замечательной практике «депутатского треугольника», которая существует у нас в области уже не первый год. Эта работа, на мой взгляд, весьма результативна и должна быть продолжена, — заявил Василий Голубев.