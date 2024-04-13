Глава региона Василий Голубев высоко оценил работу донского парламента

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Василий Голубев сообщил, что с 1994 года на Дону было принято около 5000 областных законов, половина из которых, по инициативе депутатского корпуса.
— Законодательное Собрание направило в Государственную Думу РФ целый ряд законодательных инициатив, часть из них стали федеральными законами, — отметил губернатор.
Глава региона обратил внимание и на конструктивный диалог, между областным Правительством и Законодательным Собранием, благодаря которому возрастает качество жизни на Дону. Все это отражается в системной работе с наказами избирателей.
— В настоящее время на контроле Правительства региона находится порядка 500 таких наказов, они зафиксированы вне зависимости от партийной фракции того или иного депутата. Ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на исполнение социально значимых наказов. Хотел бы напомнить о замечательной практике «депутатского треугольника», которая существует у нас в области уже не первый год. Эта работа, на мой взгляд, весьма результативна и должна быть продолжена, — заявил Василий Голубев.
По мнению губернатора, каждый депутат донского парламента имеет возможность для решения точечных вопросов у себя в избирательном округе — за счет дополнительных бюджетных ассигнований, объем которых постоянно растет. На эти средства в городах и селах региона строятся детские игровые и спортивные площадки, ремонтируются социальные объекты, закупается оборудование для домов культуры, детских садов, школ и больниц.
Среди подобных решений глава региона выделил комплекс мер, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Регулярную помощь боевым подразделениям, участвующим в СВО, а также мужество самих депутатов.
В завершение своего выступления глава региона поблагодарил донских парламентариев за эффективную деятельность и пожелал дальнейшей плодотворной работы, поощрив представителей Законодательного Собрания.
О вкладе каждого созыва в формирование современной законодательной базы Ростовской области и о роли депутатов-первопроходцев, подробнее можно узнать в специальном проекте RostovGazeta, приуроченном к 30-летию создания донского парламента.