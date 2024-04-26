На заводе в Мурманске рассказали, почему асфальт сходит со снегом

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Проблемы на дороге начинаются еще на стадии проектирования. Неправильно расчитывается нагрузка. В настоящее время некоторые проекты все еще находятся на пересогласовании, потому что мы уверены, что указанный в техническом задании асфальтобетон не выдержит предполагаемой нагрузки, — объяснила специалист.
Кустовая отметила, что завод выпускает 20 различных видов асфальтобетонной смеси и работает в соответствие с новыми стандартами, пишет nord-news.ru.
Асфальт также проверяется после его укладки на дорогу. Это делается, в том числе, чтобы определить, кто несет ответственность за недолговечность дороги.
«Гарантийные обязательства сохраняются. Завод производит смесь, лаборатория проводит проверку. Затем идет укладка. Там есть своя технология. Нарушена ли она или нет — это вопрос. Чтобы проверить качество уложенного асфальта, лаборатория выезжает на место и берет пробу — керн. Анализ пробы позволяет определить, была ли нарушена технология», — рассказал руководитель асфальтобетонного завода Александр Клименко.
Гарантийный срок составляет 4 года, в течение которого виновная сторона, будь то подрядчик или поставщик, должна исправить дефекты за свой счет.