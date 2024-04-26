На заводе в Мурманске рассказали, почему асфальт сходит со снегом

Проблемы на дороге начинаются еще на стадии проектирования. Неправильно расчитывается нагрузка. В настоящее время некоторые проекты все еще находятся на пересогласовании, потому что мы уверены, что указанный в техническом задании асфальтобетон не выдержит предполагаемой нагрузки, — объяснила специалист.