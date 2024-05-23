Вдоль по набережной. Маршрут по следам Михаила Шолохова

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Встречаемся у здания общества Юго-Восточной железной дороги, дальше только прямо. В 18 веке на набережной шла бойкая торговля. Здесь располагались хлебные амбары, склады железа, меди и каменного угля, и, конечно, порт, из которого шли грузы в Европу. Об этом напоминают «Парамоновские склады», где хранилось зерно. При желании, можно «нырнуть» вглубь и исследовать памятник архитектуры, а затем продолжить путь по набережной.
Мы приближаемся к центральной части набережной. После Великой Отечественной войны в 1949-м из оплота торговли она превратилась в зону отдыха. Сейчас это идеальное место для променада и народных гуляний. В летнее время тут проходят фестивали, можно послушать музыкантов, а в кафе попробовать местную кухню. А еще здесь множество интересных скульптур, у которых можно сделать фото на память, например, возле памятника донскому раку. От него не пятимся назад.
Впереди еще много интересного. В частности, памятник пограничникам всех поколений. Монумент высотой более 4-х метров — работа известного ростовского скульптора Давида Бегалова. Он включил в композицию военных разных эпох: казака, солдата ВОВ и современного пограничника. Отдав честь, идем дальше. Здесь нас поприветствует еще один герой, только уже морских баталий. В честь адмирала Федора Ушакова, отдавшего всю жизнь флоту, на набережной установили памятник. Двигаемся дальше по набережной и в конце улицы Береговая завершаем маршрут.