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Published Сегодня, 19:15

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Updated Сегодня, 19:17

Вдоль по набережной. Маршрут по следам Михаила Шолохова

Вдоль по набережной. Маршрут по следам Михаила Шолохова

23 мая 2024, 19:15
Фото: 1MI
Вдоль по набережной. Маршрут по следам Михаила Шолохова
Все слышали о произведении «Тихий Дон» Михаила Шолохова, но не все читали. Возможно, маршрут «Береговой» по Ростовской набережной вдоль величественной реки замотивирует закрыть этот пробел.

Встречаемся у здания общества Юго-Восточной железной дороги, дальше только прямо. В 18 веке на набережной шла бойкая торговля. Здесь располагались хлебные амбары, склады железа, меди и каменного угля, и, конечно, порт, из которого шли грузы в Европу. Об этом напоминают «Парамоновские склады», где хранилось зерно. При желании, можно «нырнуть» вглубь и исследовать памятник архитектуры, а затем продолжить путь по набережной.

Фото: 1MI

Мы приближаемся к центральной части набережной. После Великой Отечественной войны в 1949-м из оплота торговли она превратилась в зону отдыха. Сейчас это идеальное место для променада и народных гуляний. В летнее время тут проходят фестивали, можно послушать музыкантов, а в кафе попробовать местную кухню. А еще здесь множество интересных скульптур, у которых можно сделать фото на память, например, возле памятника донскому раку. От него не пятимся назад.

Фото: 1MI

Впереди еще много интересного. В частности, памятник пограничникам всех поколений. Монумент высотой более 4-х метров — работа известного ростовского скульптора Давида Бегалова. Он включил в композицию военных разных эпох: казака, солдата ВОВ и современного пограничника. Отдав честь, идем дальше. Здесь нас поприветствует еще один герой, только уже морских баталий. В честь адмирала Федора Ушакова, отдавшего всю жизнь флоту, на набережной установили памятник. Двигаемся дальше по набережной и в конце улицы Береговая завершаем маршрут.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 880 м
  • Время: 9 минут в среднем темпе
  • Сложность: для любителей коротких прогулок вдоль реки
#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Туризм#Достопримечательности
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