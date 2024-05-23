Вдоль по набережной. Маршрут по следам Михаила Шолохова

Мы приближаемся к центральной части набережной. После Великой Отечественной войны в 1949-м из оплота торговли она превратилась в зону отдыха. Сейчас это идеальное место для променада и народных гуляний. В летнее время тут проходят фестивали, можно послушать музыкантов, а в кафе попробовать местную кухню. А еще здесь множество интересных скульптур, у которых можно сделать фото на память, например, возле памятника донскому раку. От него не пятимся назад.