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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Лесной маршрут: едем на велосипеде по паркам и рощам Ростова-на-Дону

Лесной маршрут: едем на велосипеде по паркам и рощам Ростова-на-Дону

11 июня 2024, 09:56
Фото: 1MI
Лесной маршрут: едем на велосипеде по паркам и рощам Ростова-на-Дону
Хотите разгрузиться после сытных казачьих блюд и подышать свежим лесным воздухом? Садитесь на велосипед и вперед! Маршрут по переулкам Ростова «Троицкий собор» лучше проходить в обеденное время или вечером, чтобы не толкаться с туристами.

Отправляемся от Троицкого собора Иверского монастыря. Тут придется попотеть — монастырь находится на холме. Знаменитой церкви больше двух веков, но восстановили ее лишь около двадцати лет назад. Композиция величественного храма, как и прежде, выполнена в стиле древнерусского зодчества, а фасады украшены мозаикой.

Фото: 1MI

Далее, отправляемся наслаждаться природой — вдоль леса от Неклиновского к Ставропольскому переулку и парку имени Корнея Чуковского. Здесь в советскую эпоху располагались летние кинотеатры и хозяйственные постройки. Сегодня от них остались лишь развалины, зато сохранилась церковь римско-католического прихода Тайной вечери. Посмотреть ее изнутри можно только в часы службы, в остальное время придется довольствоваться внешним убранством.

Фото: 1MI

Выезжаем из парка (желательно аккуратно, с дорожками там беда) по Горской улице и поворачиваем на площадь 2-й пятилетки. По улице Шеболдаева направляемся к Соловьиной роще — популярному у местных жителей месту для отдыха. Расположено оно за кольцевой железной дорогой и сочетает разнообразные ландшафтные пейзажи, красивые поляны, большие лужайки, овраги и даже родник с мини-бассейном для купания. В летнее время в роще достаточно многолюдно, поэтому, если есть возможность, выбирайте будни. Наш маршрут подходит к концу, поэтому через Революционную улицу возвращаемся к начальной точке — Троицкому собору.

Фото: 1MI
  • Дистанция ≈ 15,5 км
  • Время: 1 час 18 минут в среднем темпе
  • Сложность: для любителей бросать себе вызов
Лесной маршрут: едем на велосипеде по паркам и рощам Ростова-на-Дону
Видео: 1MI
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