Лесной маршрут: едем на велосипеде по паркам и рощам Ростова-на-Дону

Выезжаем из парка (желательно аккуратно, с дорожками там беда) по Горской улице и поворачиваем на площадь 2-й пятилетки. По улице Шеболдаева направляемся к Соловьиной роще — популярному у местных жителей месту для отдыха. Расположено оно за кольцевой железной дорогой и сочетает разнообразные ландшафтные пейзажи, красивые поляны, большие лужайки, овраги и даже родник с мини-бассейном для купания. В летнее время в роще достаточно многолюдно, поэтому, если есть возможность, выбирайте будни. Наш маршрут подходит к концу, поэтому через Революционную улицу возвращаемся к начальной точке — Троицкому собору.