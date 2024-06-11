Лесной маршрут: едем на велосипеде по паркам и рощам Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Отправляемся от Троицкого собора Иверского монастыря. Тут придется попотеть — монастырь находится на холме. Знаменитой церкви больше двух веков, но восстановили ее лишь около двадцати лет назад. Композиция величественного храма, как и прежде, выполнена в стиле древнерусского зодчества, а фасады украшены мозаикой.
Далее, отправляемся наслаждаться природой — вдоль леса от Неклиновского к Ставропольскому переулку и парку имени Корнея Чуковского. Здесь в советскую эпоху располагались летние кинотеатры и хозяйственные постройки. Сегодня от них остались лишь развалины, зато сохранилась церковь римско-католического прихода Тайной вечери. Посмотреть ее изнутри можно только в часы службы, в остальное время придется довольствоваться внешним убранством.
Выезжаем из парка (желательно аккуратно, с дорожками там беда) по Горской улице и поворачиваем на площадь 2-й пятилетки. По улице Шеболдаева направляемся к Соловьиной роще — популярному у местных жителей месту для отдыха. Расположено оно за кольцевой железной дорогой и сочетает разнообразные ландшафтные пейзажи, красивые поляны, большие лужайки, овраги и даже родник с мини-бассейном для купания. В летнее время в роще достаточно многолюдно, поэтому, если есть возможность, выбирайте будни. Наш маршрут подходит к концу, поэтому через Революционную улицу возвращаемся к начальной точке — Троицкому собору.