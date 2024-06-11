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Поездка в тени деревьев: веломаршрут по укромным паркам Ростова

Поездка в тени деревьев: веломаршрут по укромным паркам Ростова

11 июня 2024, 10:15
Фото: 1MI
Поездка в тени деревьев: веломаршрут по укромным паркам Ростова
Маршрут для тех, кто устал от каменных джунглей. Велопутешествие по паркам Ростова начинаем с одного из старейших.

Детский парк имени Вити Черевичкина с 1880 был Александровским, но в 20 веке его переименовали в честь отважного 14-летнего мальчика, который отказался убивать птиц по приказу немецких солдат, а после был расстрелян. Сегодня парк с богатой историей восстановили и озеленили, оборудовали детскими площадками и современным освещением. Не обошлось и тут без излюбленной традиции молодоженов — замочки вешают на небольшом кованом мостике «Любви и счастья».

Фото: 1MI

Едем дальше — через улицу Закруткина к скверу имени Фрунзе — с чистыми дорожками, вечным огнем и монументом воинам и мирным людям, погибшим в Великой Отечественной войне.

Фото: 1MI

Далее, зеленый маршрут пролегает через Александровскую рощу — лесопитомник в 54 гектара. Советуем захватить орехи — в роще обитает много ненасытных белок. После знакомства с ними, сверните по дороге в природный парк Авиаторов. В Советском союзе он имел дурную репутацию — здесь орудовал маньяк Чикатило. Сегодня, конечно, бояться нечего, парк стал любимым местом горожан для занятий спортом и семейного отдыха.

Фото: 1MI

По улице Шолохова направляемся к дирекции парков города, которая находится в ПКиО Островского — самом большом парке в Ростове-на-Дону. Парк украшен альпийскими горками и красивыми клумбами, которые радуют цветами посетителей более 8 месяцев в году.

Фото: 1MI

Двигаемся по Пушкинской улице в сторону памятника скрипачу Соломону Телесину. Скрипач Моня — ветеран войны. Он получил несколько боевых наград, вернулся в Ростов и до конца жизни продолжал играть в местных ресторанах.

Фото: 1MI

Осмотрев «Ростовского Паганини», разворачиваемся и мчим к театру драмы имени Горького. Как гласят мемориальные доски, в стенах театра замурованы послания пионеров и комсомольцев 50-х годов. Завершить романтичное путешествие по зеленым зонам Ростова можно покупкой билетов.

  • Дистанция ≈ 19,4 км
  • Время: 1 часа 42 минут в среднем темпе
  • Сложность: для тех, кто даже педали крутит культурно
Поездка в тени деревьев: веломаршрут по укромным паркам Ростова
Видео: 1MI
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