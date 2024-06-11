Поездка в тени деревьев: веломаршрут по укромным паркам Ростова

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Детский парк имени Вити Черевичкина с 1880 был Александровским, но в 20 веке его переименовали в честь отважного 14-летнего мальчика, который отказался убивать птиц по приказу немецких солдат, а после был расстрелян. Сегодня парк с богатой историей восстановили и озеленили, оборудовали детскими площадками и современным освещением. Не обошлось и тут без излюбленной традиции молодоженов — замочки вешают на небольшом кованом мостике «Любви и счастья».
Едем дальше — через улицу Закруткина к скверу имени Фрунзе — с чистыми дорожками, вечным огнем и монументом воинам и мирным людям, погибшим в Великой Отечественной войне.
Далее, зеленый маршрут пролегает через Александровскую рощу — лесопитомник в 54 гектара. Советуем захватить орехи — в роще обитает много ненасытных белок. После знакомства с ними, сверните по дороге в природный парк Авиаторов. В Советском союзе он имел дурную репутацию — здесь орудовал маньяк Чикатило. Сегодня, конечно, бояться нечего, парк стал любимым местом горожан для занятий спортом и семейного отдыха.
По улице Шолохова направляемся к дирекции парков города, которая находится в ПКиО Островского — самом большом парке в Ростове-на-Дону. Парк украшен альпийскими горками и красивыми клумбами, которые радуют цветами посетителей более 8 месяцев в году.
Двигаемся по Пушкинской улице в сторону памятника скрипачу Соломону Телесину. Скрипач Моня — ветеран войны. Он получил несколько боевых наград, вернулся в Ростов и до конца жизни продолжал играть в местных ресторанах.
Осмотрев «Ростовского Паганини», разворачиваемся и мчим к театру драмы имени Горького. Как гласят мемориальные доски, в стенах театра замурованы послания пионеров и комсомольцев 50-х годов. Завершить романтичное путешествие по зеленым зонам Ростова можно покупкой билетов.