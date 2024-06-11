Поездка в тени деревьев: веломаршрут по укромным паркам Ростова

Детский парк имени Вити Черевичкина с 1880 был Александровским, но в 20 веке его переименовали в честь отважного 14-летнего мальчика, который отказался убивать птиц по приказу немецких солдат, а после был расстрелян. Сегодня парк с богатой историей восстановили и озеленили, оборудовали детскими площадками и современным освещением. Не обошлось и тут без излюбленной традиции молодоженов — замочки вешают на небольшом кованом мостике «Любви и счастья».