Туда, где дышится легко: веломаршрут по лесам и извилистым тропинкам Ростова

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Начинаем путь с Соснового бора — участка с самым чистым воздухом, насыщенным запахом хвои и непугаными белками, которые будут подходить к вам вплотную.
Объехав зеленый островок, направляемся к прилегающей к нему Темерницкой роще. Будьте осторожны, местность здесь более дикая. Но велосипедисты все равно облюбовали ее и теперь наслаждаются природными пейзажами. Передохнуть можно на поляне — в роще много удачных мест для пикника.
А теперь едем в Лелюшенсковский лесопарк. Лес был высажен на месте боевых действий времен Великой Отечественной войны. Сегодня это большое пространство с аутентичной природой, не тронутой местной администрацией (лавочек и урн здесь минимум). Завершаем путешествие у Соснового бора, еще раз вдыхая полной грудью хвойный воздух.