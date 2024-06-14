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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Туда, где дышится легко: веломаршрут по лесам и извилистым тропинкам Ростова

Туда, где дышится легко: веломаршрут по лесам и извилистым тропинкам Ростова

14 июня 2024, 11:18
Фото: 1MI
Хотите устроить себе детокс и подышать лесным воздухом? Ставьте на смартфоне режим «Не беспокоить» и отправляйтесь в путешествие по лесам и рощам Ростова.

Начинаем путь с Соснового бора — участка с самым чистым воздухом, насыщенным запахом хвои и непугаными белками, которые будут подходить к вам вплотную.

Фото: 1MI

Объехав зеленый островок, направляемся к прилегающей к нему Темерницкой роще. Будьте осторожны, местность здесь более дикая. Но велосипедисты все равно облюбовали ее и теперь наслаждаются природными пейзажами. Передохнуть можно на поляне — в роще много удачных мест для пикника.

Фото: 1MI

А теперь едем в Лелюшенсковский лесопарк. Лес был высажен на месте боевых действий времен Великой Отечественной войны. Сегодня это большое пространство с аутентичной природой, не тронутой местной администрацией (лавочек и урн здесь минимум). Завершаем путешествие у Соснового бора, еще раз вдыхая полной грудью хвойный воздух.

  • Дистанция ≈ 12,7 км
  • Время 1 час 5 минут в среднем темпе
  • Сложность: не для любителей протоптанных тропинок
Видео: 1MI
#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Туризм#Достопримечательности#Достопримечательности Ростова
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