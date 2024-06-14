Туда, где дышится легко: веломаршрут по лесам и извилистым тропинкам Ростова

Объехав зеленый островок, направляемся к прилегающей к нему Темерницкой роще. Будьте осторожны, местность здесь более дикая. Но велосипедисты все равно облюбовали ее и теперь наслаждаются природными пейзажами. Передохнуть можно на поляне — в роще много удачных мест для пикника.