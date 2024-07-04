Алексей Логвиненко рассказал, как улучшается качество медпомощи в Ростове

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Он отметил, что одной из ключевых задач является поддержка медицинских учреждений для повышения качества помощи жителям региона.
Все уровни власти сосредоточены на укреплении здоровья населения и увеличении продолжительности жизни. В этом направлении ведется обширная работа, в которой Алексей Логвиненко лично убедился.
Он сообщил, что в рамках муниципальной программы, связанной с развитием здравоохранения в городе, власти предоставляют гранты. Эти средства направляются на закупку высокотехнологичного оборудования для больниц.
Так, Центральная городская больница имени Семашко открыла уникальное для региона реабилитационное отделение. Покупка 39 единиц современного оборудования позволило значительно уменьшить сроки лечения пациентов, в том числе бойцов спецоперации, которые получили травмы, перенесли операции или имеют нарушения функции центральной нервной системы.
Областной клинико-диагностический центр (ОКДЦ) приобрел три новейшие автоматизированные системы для лабораторных исследований, использующие искусственный интеллект. Они способны точно выявлять гематологические патологии, сканировать образцы крови и костного мозга, а также обнаруживать онкозаболевания на ранних стадиях.
КДЦ «Здоровье» приобрел 34 единицы диагностической техники для оснащения Центра амбулаторной онкологической помощи. Это позволило сократить время на проведение гистологических и микробиологических анализов, а также рентгенологических, ультразвуковых и эндоскопических исследований. Кроме того, в центре теперь выполняют высокотехнологичные операции в области урологии и кардиологии.
Алексей Логвиненко отметил, что благодаря тесному взаимодействию с Минздравом и руководителями медицинских учреждений удается определить актуальные потребности ростовской медицины. Для помощи больницам был выбран формат предоставления грантов в форме субсидий. За два года из городского бюджета было выделено более 600 миллионов рублей на закупку 76 единиц современного медоборудования. Это оборудование позволяет быстро диагностировать заболевания, повышать точность исследований и лечебных процедур, а также значительно улучшать качество жизни пациентов.
Отмечается, что работа в этой сфере не прекращается и будет продолжена в дальнейшем.
Напомним, что в городе также идет ремонт медицинских учреждений. Например, 51,6 миллиона рублей выделены на модернизацию городской больницы №16 на проспекте Космонавтов, 6/1. Дополнительно 295,5 миллиона рублей направят на капитальный ремонт стационара детского отделения КДЦ «Здоровье» на Ворошиловском, 61.
Также в донской столице запланирован ремонт старинной больницы на Богатяновском спуске, построенной в конце XIX века.
Изначально оцененные затраты составили 124 миллиона рублей. Эти средства будут использованы для выполнения монтажных и строительных работ, замены инженерных коммуникаций, а также вывоза строительного мусора с последующей его утилизацией.