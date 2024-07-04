Алексей Логвиненко рассказал, как улучшается качество медпомощи в Ростове

Алексей Логвиненко отметил, что благодаря тесному взаимодействию с Минздравом и руководителями медицинских учреждений удается определить актуальные потребности ростовской медицины. Для помощи больницам был выбран формат предоставления грантов в форме субсидий. За два года из городского бюджета было выделено более 600 миллионов рублей на закупку 76 единиц современного медоборудования. Это оборудование позволяет быстро диагностировать заболевания, повышать точность исследований и лечебных процедур, а также значительно улучшать качество жизни пациентов.