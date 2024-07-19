Для Луганского краеведческого музея создали проект «История ЛНР»

Понимая всю сложность работы с молодой аудиторией, мы стремились вложить сложное содержание в динамичную, неровную, и яркую художественную форму. Над проектом работала большая команда из историков, редакторов, продюсеров и режиссеров. Нами было изучено огромное количество исторических материалов и проведено несколько экспедиций на освобожденные территории. Ведущим мы пригласили самого крутого уроженца Алчевска, известного музыкального продюсера — Юрия Бардаша — создателя групп Грибы и Quest Pistols. Он в 2022 году понял, что будущее — за «русским миром» и не побоялся выступить на стороне России.