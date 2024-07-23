Сколько студенты берут в кредит на обучение в Ростовской области

Posted 23 июля, 13:09
Published 23 июля, 13:09
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В среднем студенты брали по 275 тысяч рублей, а некоторые займы превысили один миллион рублей. Льготные кредиты в России предусматривают компенсацию со стороны государства. Но в целом размер займа зависит от стоимости обучения и периода, на который нужны деньги.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим рассказал, что обычно учащиеся берут суммы до 100 тысяч рублей. По его словам, многие из них используют эти средства для оплаты небольшого периода обучения — семестра или года.