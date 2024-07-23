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Posted 23 июля, 13:09

Published 23 июля, 13:09

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Сколько студенты берут в кредит на обучение в Ростовской области

Сколько студенты берут в кредит на обучение в Ростовской области

23 июля 2024, 13:09
Жители Ростовской области с начала года получили льготные образовательные кредиты на сумму 50 миллионов рублей, сообщает Сбер.

В среднем студенты брали по 275 тысяч рублей, а некоторые займы превысили один миллион рублей. Льготные кредиты в России предусматривают компенсацию со стороны государства. Но в целом размер займа зависит от стоимости обучения и периода, на который нужны деньги.

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Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим рассказал, что обычно учащиеся берут суммы до 100 тысяч рублей. По его словам, многие из них используют эти средства для оплаты небольшого периода обучения — семестра или года.

#Илья Протвинов
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