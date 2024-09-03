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ВТБ начнет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках

ВТБ начнет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках

3 сентября 2024, 09:18
Фото: 1MI
ВТБ в тестовом режиме запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках. Взаимодействие с пользователем осуществляется при помощи онлайн-переводчика, встроенного в планшет, который используют в отделениях сотрудники банка.

Об этом в рамках ВЭФ-2024 сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Для общения с клиентами уже доступны китайский, корейский, индийский (хинди), непальский, пакистанский (урду), арабский, азербайджанский, немецкий, французский, английский, испанский, а также узбекский и таджикский языки. Со временем перечень языков может быть увеличен.

На сегодняшний день география пилотного проекта охватывает 12 офисов от Москвы до Дальнего Востока. В тестировании принимают участие отделения в Москве, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Чите и в Забайкальском крае. Выбор точек не случаен — это локации, в которые зачастую обращаются иностранцы, в том числе туристы, бизнесмены или студенты.

Решение тестируется при поддержке Акселератора ВТБ, работающего в рамках системы банка по работе с инновациями. По итогам пилотного проекта сервис может получить более широкое применение в офисной сети ВТБ.

«С учетом роста экономических связей России с дружественными странами, мы видим высокий интерес иностранцев к нашим банковским продуктам и сервисам. Главная проблема всегда — это языковой барьер, который мы будем убирать за счет „умных“ технологий в общении. Пока в списке языков у нас 13 самых популярных, что особенно актуально для Дальнего Востока. Посмотрим на их востребованность в дальнейшем и будем принимать решение о развитии проекта», — прокомментировал Георгий Горшков.

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